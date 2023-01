El líder de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, pidió "no condenar la estrategia electoral de 2019 porque una persona no haya estado a la altura de las circunstancias". Y sin dudar le apunto al presidente Alberto Fernández, y avanzó sobre la “proscripción” que denunció Cristina Kirchner por parte de la Justicia.

En declaraciones a Somos Radio, Larroque afirmó que "nos resignamos a que la política es la reproducción del poder por el poder mismo y cuidar un espacio en términos personales, no estamos viendo el debate de la coyuntura", por lo que aseguró que "la proscripción a Cristina es un daño al pueblo, pero también una herida para la democracia que no se va a resolver en el corto plazo si no salimos de esa trampa".

Y volvió a reclamar que funcione una mesa política del Frente de Todos para poder tomar las decisiones en conjunto. "A uno le gustaría ver al presidente a la cabeza de esta pelea, si no pasa tenemos que ver que hacemos", dijo.

"Creo que no hay que condenar la estrategia electoral de 2019 o la unidad como concepto porque una persona, o varias no hayan estado a la altura de las circunstancias", fustigó en referencia a la decisión de la vicepresidenta de convocar a Fernández como candidato.

Asimismo, Larroque sostuvo que el kirchnerismo tiene que trabajar "por la vitalidad de la política y el peronismo" por lo que "es imprescindible romper con la proscripción a Cristina" ya que "no se puede hablar de peronismo sin Cristina"