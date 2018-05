La Federación Argentina de Supermercados, laConfederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), entre otras entidades del sector a nivel nacional, provincial y local, conmemoraron el 18° aniversario de la sanción de la ordenanza municipal N° 3254, que prohíbe la instalación de hipermercados en el distrito. Asimismo, rindieron homenaje a su impulsor, el actual legislador Juan José Mussi.

En la ceremonia también estuvieron presentes algunos de los concejales que en el año 2000 apoyaron desde sus bancas la medida que no autoriza la instalación de grandes superficies comerciales en el distrito, como Julio César Espínola, Vicente Casella, Beatriz Bree e Irma Bauche.

“Se cumplieron 18 años de la aprobación de esta ordenanza en Berazategui y podemos decir que no nos equivocamos, porque lo que busca es sostener y proteger a los comercios locales, que trabajan para levantar su local y que generan empleo genuino. Una filosofía que continúa el actual intendente, Juan Patricio Mussi, quien desde hace ocho años resiste los embates para instalar hipermercados en la Ciudad. Quiero agradecer a todos los concejales que en su momento acompañaron esta medida, al equipo jurídico del Municipio y a todos los que hicieron posible este homenaje, que me llena de satisfacción y orgullo”, expresó el hoy presidente del Concejo Deliberante local, Juan José Mussi.

A continuación, el dirigente recordó los motivos que lo llevaron a impulsar la ordenanza municipal N° 3254, inédita en todo el país, y que comenzó a regir en Berazategui el 17 de mayo de 2000. “Mi papá era almacenero, pero eso no me motivó a promover esta medida de protección. Acá no hubo sentimentalismo sino un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de La Plata, que decía que los hipermercados nos hacían perder 1100 puestos de trabajo, y que cuando los locales cerraban sus puertas, ellos aumentaban sus precios. Así que la instalación de grandes cadenas no nos favorecía desde ningún punto de vista”, explicó.

Por su parte, el prosecretario de FEBA, Leonardo Tasca, indicó: “Nos pareció muy importante realizar este acto en reconocimiento al Mussi, a quien consideramos un pionero en la defensa del pequeño y mediano comercio”.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de esa misma entidad, Raúl Lamacchia, destacó: “Con esta iniciativa tan importante y precursora, la Municipalidad de Berazategui se convirtió en un ejemplo en toda la provincia de Buenos Aires, demostrando con hechos concretos cómo se defiende al comerciante y a la industrial local”.

El presidente del Centro Comercial e Industrial local, Alberto Bloise, graficó la trascendencia de la medida: “Teniendo en cuenta el difícil momento que ahora atraviesa el país, si esta ordenanza no se hubiese sancionado, en Berazategui habrían cerrado comercios masivamente, al igual que ha venido ocurriendo en este último tiempo en ciudades vecinas, que no tuvieron la misma suerte que nosotros”.