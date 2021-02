Màs allà de la desmentida de una de las manos derechas de Francisco “Barba” Gutièrrez, Ricardo “Bocha Benìtez, a este medio, negando haber sido el nexo para que el macrista Sergio Chomyszin aterrizace a financiar y acompañar la campaña del ex intendente la UOM, la información sigue dando vuelta con fuerza. Benítez nunca negó de plano ese acercamiento entre el ex funcionario de Martiniano Molina, hoy de buen pasar económico “y con ganas de seguir acercàndose a cualquier estadio de poder, no improta color o ideología”, como dicen sus allegados, la mano derecha del “Barba” sólo se dedicó a aclarar que él no fue el nexo, y hasta se atrevió a tildarlo de “lo peor” que tuvo el gobierno municipal anterior. El ruido sigue en la UOM