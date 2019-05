El Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas 2018 de la Gestión del intendente Jorge Ferraresi.Con el ejercicio municipal del año 2018 aprobada, el cuerpo también trató el repudio a los dichos de Elisa Carrió sobre José Manuel de la Sota. Proyecto que no fue acompañado por el bloque macrista.

“El Municipio pudo lograr cerrar un año en equilibrio. Se vio reflejada sintonía entre el presupuesto y la rendición de cuentas, y es de destacar la baja del pasivo porque no se contrajo deuda”, dijo la concejal oficialista Maia Lata.

En tanto, la edil del Frente Renovador Mónica Litza fundamentó su voto positivo afirmando que “no podemos dejar de tener en cuenta el contexto, fue un presupuesto pensado en 2017 que tuvo que atravesar el 2018” y consideró que ese año fue una “tragedia para todos”.

En cambio, el concejal de Cambiemos, Rubén Conde, fundamentó el voto negativo de su bloque en que “la rendición difiere enormemente de presupuesto aprobado por este cuerpo” y añadió que tuvo “una ampliación de 1500 millones, un 20 por ciento más que gasto total votado”.

En otro orden, el concejal Ramón Leiva propuso un repudio del cuerpo a la diputada Elisa Carrió por sus dichos sobre el fallecido ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.