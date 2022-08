El Congresal Provincial del PJ, y concejal Ezequiel Arauz y la secretaria General del PJ de Quilmes Eva Mieri compartieron una charla con vecinos y militantes en la Unidad Básica "Manuel Gallardo" de barrio Dos Avenidas, en el oeste del distrito.

"Es una semana especial, atravesada por una nueva ofensiva del partido judicial contra Cristina, pero también por una formidable y creciente reacción popular, que en nuestro distrito se despliega en doce actividades previas al cierre del congreso de nuestro partido en Merlo, en el que representaremos al PJ local y de cual la actual vicepresidenta será única oradora" dijo Arauz al finalizar el encuentro.

"Llamamos a construir desde cada barrio la esperanza de Cristina de cara al 2023 y no aceptar candidaturas y liderazgos que nos quieren imponer desde arriba y desde los medios de comunicación. No alcanza con crecer económicamente, si la riqueza de ese crecimiento no se redistribuye entre el pueblo" agregó y marcó la necesidad de medidas "como una suma fija para los trabajadores formales y un ingreso básico como piso para terminar con la indigencia".

Eva Mieri por su parte reivindicó desde su experiencia personal políticas que garantizan derechos como la Asignación Universal por Hijo y llamó a seguir "acompañando a Cristina", defendiéndola y dándole valor a muchas de las medidas que sus gobiernos implementaron "en favor del pueblo y de la inclusión".

Ambos dirigentes mencionaron las obras que el gobierno de Mayra Mendoza viene concretando en la zona, con la Avenida Santa Fé como ejemplo cercano y el rol que nuestra intendenta y presidenta del partido viene jugando en la defensa de la vicepresidenta.

Además hubo un homenaje previo a Manuel Gallardo, vecino de Quilmes y militante de la resistencia peronista, del que participó Gabriela, su hija.