Con la consigna “Vení a debatir con la izquierda como enfrentamos el ajuste del FMI, el gobierno y la derecha”, el PTS en el FITU convoca a militantes, simpatizantes y amigos a una Asamblea Abierta que se realizará este sábado 30 a las 17 horas en el local quilmeño de esa fuerza política.

La actividad se desarrollará en medio de la corrida cambiaría y la escalada inflacionaria impulsada por los distintos sectores empresariales frente a las que el PTS propone 6 medidas de emergencia “para que los trabajadores tomen el control” y viene desarrollando una serie de acciones para exigirle a las direcciones de las centrales sindicales un plan de lucha y un paro activo nacional. En este marco de la Asamblea Abierta participará el dirigente nacional del PTS y Diputado Provincial (MC) Christian Castillo.

“Hay una inflación galopante y los salarios no se ajustan mensualmente acorde a la inflación; que es uno de los proyectos que han presentado mis compañeros en el Congreso, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Ale Vilca, y no lo han querido tratar. Fijate, si los bonos se ajustan según CER por inflación ¿por qué los salarios no? El capitalismo argentino ha hecho el milagro de aumentar los pobres de 4 al 40 %, está haciendo el milagro de que la economía se recupera y al mismo tiempo hay salarios de hambre. Hoy el laburante consigue trabajo, pero sigue estando bajo la línea de pobreza. La juventud ¿qué esperanza tiene con este sistema si ya trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin formalización, sin licencia por estudiar, sin licencia por enfermedad? Ésa es la precarización del empleo que ha impuesto el capital. Para recuperar todo eso para las nuevas generaciones hay que plantear una salida de fondo”.

El encuentro será el sábado 30 de julio, a las 17, en San Martín 380, Quilmes.