Este jueves, en el playón de la estación de Quilmes, las organizaciones en la UTEP, se reunieron en asamblea donde leyeron y acompañaron un documento convocante para movilizar este el 1 de Mayo en CABA con la consigna "No al FMI" y "El ajuste no es con el Pueblo".

En la asamblea estuvieron presentes el secretario General de UTEP, Estaban "Gringo"Castro, y Norma Morales, secretaria General Adjunta.

Las organizaciones presentes fueron: Org. 17 Noviembre, Corriente Pueblo Unido, Mov. Evita, Org 25 de Mayo, Corriente Eva Perón, MP la Resistencia, C.C.C., Somos Barrios de Pie, Mte, Nuestra América y F P Dario Santillán.

"No es novedad que la situación de la clase trabajadora en su totalidad está atravesando por un momento crítico, ya sea para lo que se suele decir trabajo formal como para nuestro sector de la economía popular. En estos últimos meses, no sólo no se da respuesta a este sector, sino que por el contrario se lo persigue y estigmatiza en pos de ajustar y dar respuesta a las exigencias del FMI", señalaron.

Agregaron los presentes que "en este grave contexto, el próximo 1º de mayo no será una jornada más. Desde la UTEP, en las semanas previas vamos a desarrollar asambleas en las unidades productivas y barrios populares de todo el país para seguir sumando organización popular y fortalecer nuestras reivindicaciones concretas de la agenda de Tierra, Techo y Trabajo".