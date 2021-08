La Municipalidad de Berazategui sigue brindando asesoramiento legal gratuito en conjunto con el Centros de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CAJ). En esta oportunidad, el operativo se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento El Zorzal, ubicada en la calle 25 C entre 107 y 108.



Allí se brindó asesoramiento sobre seguridad social, identidad, violencia de género e institucional, familia (divorcio, cuota alimentaria, régimen de comunicación, cuidado personal, etc.), conflictos laborales, acceso a la salud, conflictos con contratos de alquileres, entre otras problemáticas comunes a la población.

La coordinadora del CAJ de Berazategui y Quilmes, Mónica Cereda, informó: “Hicimos un operativo muy fructífero, junto con la Municipalidad de Berazategui, para el abordaje de distintas problemáticas mediante el asesoramiento jurídico y el acompañamiento. Es excelente traer las políticas públicas al barrio y más en tiempos de pandemia, para que los vecinos y vecinas conozcan todo lo que el Estado puede brindar”.

Marcelo Márquez, integrante de la Comisión de la Sociedad de Fomento El Zorzal, agradeció “este trabajo mancomunado para brindar asesoramiento a los vecinos del barrio, de manera gratuita. Hubo una muy buena respuesta por parte de ellos, que se acercaron y aprovecharon esta oportunidad de tratar distintas problemáticas y disipar sus dudas con los profesionales”, aseguró.

Olga Lescano, vecina del barrio Santa María, se acercó a la jornada de asesoramiento legal gratuito y, tras recibir atención por parte de los profesionales, expresó: “Me voy muy conforme. Me gustaría que esto se implemente en todos los barrios. Me han asesorado muy bien. Me parece excelente que sea gratuita la atención en estos operativos”.

Es de mencionar que la Oficina de Asuntos Jurídicos Vinculados a la Familia dependiente de Asesoría Letrada de la Municipalidad de Berazategui, viene realizando estos operativos en distintos barrios de nuestra ciudad en colaboración con el CAJ. Acercando a todos los vecinos de Berazategui la posibilidad de contar con un asesoramiento legal gratuito cercano a sus domicilios.

Quienes deseen obtener más información, pueden ingresar en www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj.