Discurso apertura de sesiones HCD 2023

APERTURA

Señoras concejalas, señores concejales; integrantes del gabinete municipal; trabajadores y trabajadoras de prensa; autoridades presentes; queridísima militancia; estimados vecinos y vecinas de Quilmes.

Buenos días, a todos y todas. Hoy vengo, una vez más, a inaugurar un nuevo período de sesiones de este Honorable Concejo Deliberante, en este caso el número 141. Y nuevamente vengo a rendir cuentas ante ustedes y, sobre todo, ante mi comunidad, de los resultados de nuestro trabajo a 3 años y 3 meses de haber iniciado nuestra gestión.

En el año 2019, cuando nos presentamos a elecciones, lo hicimos señalando con claridad cuáles entendíamos que eran los principales problemas de Quilmes. Problemas que sufrimos como vecinos, que conocíamos por el trabajo de muchos años con la militancia en los barrios, y que confirmamos en instancias participativas con la comunidad organizada donde construimos nuestro programa de gobierno.

Planteamos que Quilmes sufría un enorme atraso en términos de infraestructura, en asfaltos, en plazas, en iluminación. Que tenía un gran problema de recolección de residuos. Que sufría una evidente falta de planificación en la gestión. Y una mínima inversión en Seguridad. Que enfrentábamos una emergencia social como consecuencia de la crisis

económica provocada por el macrismo. 1

Si miramos de dónde venimos, podemos reconocer todos, oficialistas y opositores, que las condiciones de partida para nuestra gestión no fueron las ideales. A eso se sumó, además, la pandemia de nuestros primeros dos años. Pero no buscamos excusas, porque estábamos y estamos convencidas de que, con compromiso, responsabilidad, seriedad, sensibilidad y sobre todo mucha dedicación y trabajo, íbamos a comenzar a devolver la dignidad a los habitantes de Quilmes.

Por eso, encaramos cada una de las problemáticas de una manera bien concreta: escuchando, planificando y haciendo. Porque para nuestra concepción política mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar.

Así lo hicimos, así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Porque nuestro compromiso con este municipio es el de no parar de trabajar para que las nuevas generaciones elijan Quilmes y puedan nacer, crecer, estudiar, trabajar, finalmente vivir bien, acá, en nuestro lugar.

Hoy puedo mirar hacia atrás y decirles a quienes confiaron en nosotras, a todos mis vecinos, a quienes nos votaron y a quienes no, al grupo de trabajo, a la militancia, a la familia y a una misma, que estamos cumpliendo. Que todavía falta, es cierto. Por eso necesitamos más tiempo para mostrar más resultados. Porque los problemas no se resuelven mágicamente. Pero estamos en el camino correcto: el camino de la escucha y el trabajo, para seguir gobernando y transformando.

2

EJE SEGURIDAD

Quiero comenzar hablando de la situación que más preocupa a los vecinos y vecinas de Quilmes: la necesidad de que todos podamos vivir tranquilos y seguros. Lo sé porque es el primer tema que conversamos en cada charla con un vecino, en cada recorrida o en nuestra vida cotidiana.

Lo sé porque, como ustedes, soy una vecina de Quilmes de toda la vida. Hace casi 40 años camino estas calles. Soy consciente de que la inseguridad es un flagelo, en nuestro municipio y en todo el país. Tengo aquí mi familia, mi hija, amigos, amigas y también formo parte de un grupo de chat donde nos cuidamos al entrar, al salir, al llegar, porque vivimos con preocupación y queremos saber que nuestros seres queridos están bien.

Sé que los vecinos y las vecinas están cansadas de vivir situaciones de inseguridad, y por eso decidimos hacernos cargos como Municipio de todo lo que está a nuestro alcance para enfrentar esta situación. Jamás miramos para otro lado en este problema, aunque la responsabilidad directa sea de la Nación y de la Provincia.

Hace menos de una semana sufrimos el asesinato de Danilo, un laburante de 20 años vecino de Florencio Varela; y el de Daniel, un jubilado de 65 años, comerciante de Quilmes de toda la vida. Sus homicidios me conmueven profundamente como el de Lucas, el de Marcos y el de Micaela. Por sus familias, por sus memorias y por la de cada uno de los que pasaron por situaciones así, quiero que quede claro lo que pienso: cualquiera que arremete inhumanamente contra una vida tiene que estar preso. No puede dar lo

3

mismo. Los autores materiales de los homicidios de Danilo y de Daniel hoy están detenidos. Queremos, y exigimos, el máximo rigor de la ley. Necesitamos que el Poder Judicial actúe y no los suelte.

Tenemos la decisión de siempre enfrentar los problemas. Todos los días trabajamos para que haya más infraestructura y más personal capacitado para prevenir el delito. Y a los que se llenan la boca hablando de la inseguridad y hacen campaña con el sufrimiento, les recuerdo que dejaron las cámaras rotas, los patrulleros destruidos y sin combustible, y a su jefe de policía PRESO por corrupción. Basta de jugar con el dolor. Basta de discursos sensacionalistas que no se traducen en políticas concretas.

Nosotras, en cambio, fortalecimos integralmente nuestro sistema de seguridad, invirtiendo como nunca en la prevención del delito.

En 2019, apenas contábamos con 65 patrulleros y 4 motos para todo Quilmes. Por eso, nuestro primer objetivo fue reforzar la vigilancia local. En 3 años adquirimos 130 móviles que fueron cedidos a la Policía de la Provincia. También incorporamos 30 vehículos para ampliar y renovar la flota de la Patrulla Urbana. Y este año planificamos sumar 50 nuevas camionetas. En total, son 210 nuevos vehículos puestos en servicio.

A esto se agrega el continuo trabajo del municipio en el mantenimiento y la reparación de la flota policial, así como la provisión de todo el combustible que utiliza la Policía para patrullar las 24 horas.

4

Además, incorporamos la mejor tecnología para tener uno de los Centros de Emergencias más moderno de la región con un software de vanguardia con inteligencia artificial para el monitoreo de las cámaras. En coordinación con las distintas fuerzas de seguridad georreferenciamos el delito, lo cual nos permitió diseñar recorridos inteligentes que son supervisados por un sistema de GPS en los vehículos.

Más seguridad supone más infraestructura y, también, mayor presencia de personal policial en las calles. Por eso, en un trabajo articulado con el gobierno provincial este año comenzaremos a construir una alcaidía. Esta obra tendrá una duración aproximada de 18 meses y supone un cambio estructural para la infraestructura penitenciaria, ya que permitirá reducir la necesidad de policías en las comisarías y, por lo tanto, aumentar su presencia en la calle.

Y no me refiero a que este problema se soluciona solamente con más policías y patrullas transitando por los barrios. Necesitamos fuerzas de seguridad más comprometidas, más presentes y más activas.

Por eso seguimos y vamos a seguir trabajando para reforzar la capacidad de control territorial.

A la importante inversión que realizamos en el Centro de Emergencias también se suman las 2 nuevas estaciones descentralizadas de monitoreo urbano.

Para optimizar el trabajo de vigilancia, nos comprometimos a duplicar la cantidad de cámaras de seguridad. Pasamos de tener 665 en 2019, de las cuales funcionaban sólo 315, a 1.182 al día de hoy. Cuando finalicemos

5

nuestros primeros 4 años de gobierno, tendremos más de 1.500 cámaras instaladas y en funcionamiento. Para lograr este objetivo, durante este año 2023 incorporaremos 365 nuevas cámaras: una cámara por día, que ya estamos instalando. En un año de nuestra gestión vamos a incorporar más cámaras que las que funcionaban cuando asumimos.

En un distrito tan grande como el nuestro, además de las cámaras, es necesario sumar más recursos tecnológicos que nos alerten ante situaciones delictivas. Por eso, tal como adelanté el año pasado, estamos instalando un anillo digital que contará con 28 cámaras lectoras de patentes, las cuales nos van a permitir controlar la circulación de vehículos que entran y salen de Quilmes.

Además, como medida preventiva y para seguir dando respuesta inmediata al delito, ya llevamos instaladas 900 alarmas vecinales, y este año llegaremos a 1.000. Seguramente ya tengan instalada alguna cerca de sus casas y, en el caso de ser necesaria, mediante la aplicación Alerta Quilmes en sus teléfonos celulares pueden conectarse para activarla, hacerla sonar y comunicarse con el Centro de Emergencias. Esta política es de nuestra gestión: en 2019 no existía. Y un dato, que no es menor, es que muchas de estas alarmas fueron colocadas en instituciones educativas junto con la implementación de Corredores Escolares Amigables, para contribuir a la seguridad de nuestros hijos e hijas.

Para seguir complementando las herramientas, instalamos las 170 paradas seguras que anuncié hace un año. Hoy ya son una realidad. Se trata de paradas de transporte público que cuentan con cámara, sirena, botón antipánico e intercomunicador al Centro de Emergencias, para que quienes esperan el colectivo estén más seguros y más seguras. A esto se suman también 35 tótems

6

de seguridad en puntos estratégicos y espacios verdes. Puntos estratégicos que definimos escuchando a los vecinos y vecinas en las 800 reuniones vecinales que llevamos adelante desde la Secretaría de Seguridad.

Además, seguimos trabajando en la reconversión del parque lumínico a LED, porque una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura. Como les mencioné el año pasado en este mismo ámbito, ya cumplimos con la meta inicial de triplicar las luces LED. Y por eso nos comprometimos a tener el 100% de las luminarias con tecnología LED. Cuando asumimos, Quilmes contaba con sólo 5.500 LEDs, y terminaremos nuestro primer mandato con más de 50.000. Sin importar en qué rincón del municipio vivan, todos y todas van a contar con la tecnología LED en la puerta de sus hogares. Esto es el Estado presente, haciéndose cargo y mejorando la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

Por todo esto, hoy podemos mirar los números y ver reflejado el impacto del Plan de Prevención del Delito. Los delitos prevenibles, durante nuestros 3 años de gestión, descendieron en promedio un 7,9% en comparación con los datos del último semestre de 2019. La misma tendencia podemos verla en cuanto a robos violentos: en el segundo semestre de 2022 se registró un 15% menos que en el segundo semestre de 2019. Estos datos no los inventamos, son brindados por la Procuración General de la Provincia que, como todos sabemos, está conducida por un ex funcionario de Vidal.

Sabemos que no es suficiente y que necesitamos seguir trabajando y coordinando políticas para darle soluciones efectivas a nuestros vecinos y vecinas. Las estadísticas resultan un dato frío ante una sola historia de un asesinato, o de un robo violento. Está claro. Pero son indicadores de que las

7

medidas que tomamos van dando sus resultados, ante un problema que deja dolorosas marcas.

VIDEO: Nosotras dijimos desde el día uno que nuestro camino sería el del trabajo arduo. El del fortalecimiento de las capacidades estatales, el de la inversión y la profesionalización. Y en esa tarea estamos. La manipulación política se la dejamos a quienes prefieren la televisión antes que ponerse a laburar. Nosotras no decimos frases vacías en las redes. No jugamos con la gente. Trabajamos todos los días para dar respuestas serias. Porque para nosotras, como ya les dije, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Los patrulleros están, las cámaras están, las alarmas están, las luces LED están, las motos están. Y vamos a seguir haciendo mucho más para mejorar la seguridad. Porque vivimos acá y queremos vivir en paz. Porque nos duele cada vez que le roban o lastiman a alguien. Queremos que los laburantes vivan tranquilos y que los delincuentes estén en la cárcel. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir estos hechos horribles, y para que quienes roben, hieran o maten tengan su condena.

Reconocemos lo que falta. No alcanza con comprar cámaras y patrulleros. Necesitamos más policías. Como representante de los quilmeños y las quilmeñas estamos haciendo lo que debemos hacer, les pido a todos que hagan lo que tienen que hacer, solicito, exijo que nos envíen más fuerzas federales y más policías bonaerenses. Los quilmeños lo necesitamos.

8

EJE INFRAESTRUCTURA

Pero cuando asumimos no sólo faltaba inversión en seguridad. El déficit de infraestructura también era enorme. En estos 3 años empezamos a construir la ciudad que nos merecemos. Una ciudad con obras que respondan a las necesidades de sus habitantes, y no con obras guiadas por el marketing.

Me enorgullece decirles que en esta gestión vamos a superar las 1.000 obras. Más de 1.000 obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de quienes la habitamos. Cuando recorremos el distrito notamos lo cambiado que está. Porque estamos haciendo más obras que nunca en la historia de Quilmes.

Uno de los grandes ejemplos de esta verdadera transformación es nuestro Plan de Pavimentos. Cuando asumimos, más de 3.000 cuadras del distrito eran de tierra. Remediar esta situación era una cuestión de derechos. Por eso, en nuestros primeros 2 años de gestión y con una pandemia de por medio logramos pavimentar 400 cuadras. Es mucho, sí, pero también sabemos que no es suficiente. Por eso, nos propusimos llegar a las 800 nuevas cuadras de pavimento durante nuestro primer mandato. Así, además de las que ya finalizamos, este año vamos a llevar adelante obras de pavimentación en los barrios Lynch, La Unión, San Martín, Novak, La Odisea, La Florida, La Paz, Santa María – IAPI, Güemes, Santa Lucía, La Resistencia, el Vecinal, 25 de Mayo, San Valentín, La Loma y La Cañada.

9

También estamos repavimentando 52 cuadras de la Avenida Zapiola y vamos a terminar de repavimentar la Av. 12 de Octubre completa, los centros comerciales de Quilmes y Bernal, la Av. 844 desde Camino Gral. Belgrano hasta Donato Álvarez y la Av. Andrés Baranda de Quilmes Oeste.

Es decir, a fines de este año tendremos 800 nuevas cuadras pavimentadas que elevan el piso de dignidad de nuestros barrios.

800 nuevas cuadras de pavimento que no son, como se hacía antes, con pavimento negro o brea asfáltica: son obras bien planificadas y bien ejecutadas. Obras que van a durar 30 ó 40 años.

Y cuando decimos que escuchamos los reclamos, sabemos de otra deuda pendiente que sólo aparecía en la agenda de gestiones anteriores en época electoral: la reparación de baches. Venimos realizando un Plan de Bacheo que responde al estado deplorable con el que encontramos las calzadas. Seguramente habrán visto en las calles el trabajo constante que permitió que a 3 años de asumir, ya tengamos más de 1.000 cuadras intervenidas con trabajos de bacheo. Porque fuimos elegidas para gestionar durante 4 años, no sólo en los meses previos a una elección. Vamos a seguir reparando y asfaltando calles porque hacemos lo que hay que hacer. Hacemos aquello para lo cual fuimos encomendadas con el honor de gobernar este municipio: mejorarle la vida a la gente.

Escucho a los vecinos y vecinas cuando me dicen que todavía no llegamos a su calle. Pero que no hayamos llegado hoy, no significa que no tengamos

10

proyectado hacerlo. Quiero que mis vecinos sepan que aunque su calle figuraba asfaltada y no lo esté, nosotras hicimos un relevamiento propio y sabemos qué cuadras efectivamente faltan pavimentar. Sé que vamos en la dirección correcta. Porque si miramos 3 años atrás, hemos avanzado sin pausa y firmemente en saldar esta deuda histórica del Estado municipal. Nuestro objetivo es que las obras de pavimento se conviertan en una política de largo plazo para llevar, de una vez por todas, dignidad e igualdad a todos los barrios. Por eso, si nuestros vecinos y vecinas nos acompañan, no vamos a parar hasta que todas las calles estén pavimentadas. Porque ya demostramos que podemos hacerlo. Porque con más tiempo vamos a poder transformar cada rincón del distrito.

En el mismo estado de abandono se encontraban los accesos al distrito. Nadie puede negar la vergüenza que nos generaba llegar y encontrar el estado deplorable en el que estaban los ingresos a nuestra ciudad. Hoy eso ya no pasa. Renovamos todos los accesos. Un claro ejemplo de esto son el ingreso por Av. La Plata y Florencio Varela y las bajadas de la autopista en Quilmes y Bernal. Continuamos trabajando en otras intervenciones, como la de la Rotonda de Pasco y la del Triángulo de Bernal con la unificación de la traza del Acceso Sudeste.

La movilidad urbana es un eje central de la vida de una ciudad. Antes mencionaba la instalación de paradas seguras para mejorar la espera de los colectivos. También quiero remarcar 2 compromisos que anunciamos el año pasado ante este Concejo, y que buscan mejorar la calidad de vida de quienes utilizan el transporte público.

11

Uno, es revertir el abandono histórico de la estación de Quilmes. Estamos a la espera de Nación para comenzar la obra que revitalizará el corazón de nuestra ciudad, renovando su entorno con un túnel peatonal, nuevo pavimento, paradas seguras, parquización, juegos, y las primeras ciclovías del centro de la ciudad.

El segundo compromiso al que me quiero referir es la creación de una nueva estación del tren Roca entre Quilmes y Ezpeleta. Todos y todas sabemos lo que esta obra histórica representa para nuestro distrito, y en especial para esa zona. Una nueva estación que va a ahorrar tiempo de viaje y que va a facilitar la conectividad al Polideportivo y al Estadio Centenario de Quilmes. La obra está muy avanzada y en los próximos meses vamos a poder inaugurarla.

Y hoy les quiero anunciar otra obra que forma parte de nuestra proyección de desarrollo del municipio: una nueva bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, en la localidad de Ezpeleta. Si todo sale bien, este año vamos a poder empezar con esta obra histórica a través de la cooperación público-privada, una obra que va a habilitar un nuevo ingreso a la ciudad beneficiando así a miles de vecinos y vecinas. Ya está acordada con AUBASA y está tramitándose la autorización de la obra en Vialidad Provincial.

Y déjenme que les cuente sobre otros proyectos que anuncié en la apertura de sesiones del año pasado, y que colaboran con una movilidad urbana más segura. En breve, en cuanto cuente con la aprobación de Nación, empezará la construcción de los 2 nuevos pasos bajo a nivel emplazados en Laprida y

12

Dorrego, y en República del Líbano y Castelli. Estas obras tienen una duración estimada de 2 años. Es decir, empiezan en esta gestión y finalizan en la que viene. Asumimos estos compromisos porque, como he dicho, hacemos lo que hay que hacer: planificamos políticas a largo plazo, duraderas, que le van a mejorar la vida a la gente.

Queremos que cada obra haga de Quilmes una ciudad más segura, y con espacios comunitarios cada vez más confortables. Queremos que los quilmeños y quilmeñas habiten y disfruten nuestra ciudad. Estamos democratizando los espacios públicos y dando respuesta al déficit que teníamos. Con este plan de renovación, entre la construcción a nuevo y la puesta en valor llevamos intervenidas 21 plazas, y otras 6 se encuentran en ejecución. Sólo este año haremos 25 nuevas obras en plazas: en la plaza Islas Malvinas de La Florida, una nueva plaza en Montevideo y Lavalle en Don Bosco, en la plaza de los barrios Kolynos y Covendiar, en la plaza Yapeyú de Solano, en la plaza del Encuentro, en la plaza del Anfiteatro, entre otras. Obras que se suman a las tareas continuas de limpieza y mantenimiento de mobiliario, juegos y vegetación que realizamos en todos los espacios verdes de la ciudad.

Gracias a esto estamos revitalizando zonas olvidadas en el distrito. Recuperamos terrenos que convertimos en nuevas plazas, como la del Corralón a metros del Edificio Municipal y el Parque de la comunidad del Barrio Villa Alcira.

13

También estamos dotando de infraestructura al polo histórico y turístico más emblemático de nuestra ciudad: La Ribera. El nuevo Parque costero que estamos construyendo es una obra que revaloriza la zona, potenciando su uso, concurrencia y preservación de la biodiversidad. El nuevo Parque contará con patios especiales para la recreación de las niñeces y de los adultos mayores, sanitarios y servicios, un skatepark, un anfiteatro natural, bicisendas y senderos accesibles. Nos merecemos tener cada vez más espacios que sirvan de punto de encuentro para compartir con nuestras familias y amigos.

Recuperar la Ribera es también recuperar un espacio histórico como el paseo del Pejerrey. Ya hemos licitado el espacio y se encuentra en obra. Será un lugar abierto, que respete la fisonomía y la historia del lugar, y va a ser un recreo comercial y gastronómico para que las familias puedan disfrutar de un lindo momento junto al río, recuperando momentos de las mejores épocas de Quilmes recordada como LA PERLA DEL SUR. Y para fines de septiembre con la llegada de la primavera va a estar abierto al público, después de más de 20 años. Me llena de orgullo ser la intendenta que logra levantar de las ruinas un ícono de nuestra ciudad, un ícono que otros olvidaron, aún quienes dicen vivir allí. Parecía que era imposible, pero con trabajo, honestidad y pensando en la ciudad, se puede salir de la desidia y encarar transformaciones como esta.

En este momento, me parece oportuno referirme al proyecto que tenemos en el Museo del Transporte. Un proyecto destinado a fomentar el derecho al deporte y la recreación, que consiste en un parque acuático con juegos y toboganes para los más chicos, accesible para personas con dificultad motriz y

14

con TEA. Quiero aclarar algunas cosas que se dijeron errónea y malintencionadamente. Incluso llegaron a judicializar el proyecto, sin ningún sentido. Esta obra, a diferencia de lo que se dijo, no afecta el arbolado del parque, no genera problemas de agua en el barrio y no interviene sobre los edificios históricos. Ya presentamos toda esta información en la Justicia, y esperamos que prontamente nos habilite para continuar con la obra y podamos inaugurar así un nuevo espacio recreativo para nuestras vecinas y vecinos.

Mejorar el espacio público implica también el proceso de urbanización de los barrios y la construcción de viviendas para garantizar el derecho a vivir dignamente. Como ya les he contado, cuando asumimos encontramos obras de vivienda paralizadas desde 2017 y 2018 en el Barrio Eucaliptus de Quilmes Oeste, en Azul, en Dorrego y en Memoria, Verdad y Justicia.

Desde que arrancamos la gestión, en los Euca ya entregamos 16 viviendas, otras 8 están en ejecución, y 70 más se encuentran en proceso licitatorio. En Azul, estamos construyendo las primeras 11, y 39 están en proceso de licitación. En el barrio Dorrego estamos ejecutando las obras de 240 casas. Y en Memoria, Verdad y Justicia, ya iniciamos la construcción de 80, y otras 100 están en proceso de adjudicación.

Además, continuamos ejecutando la obra de 64 viviendas en el Barrio Itatí; 48 en el Barrio Fratassi y 132 de PRO.CREAR en Av. Triunvirato y las vías. Y se encuentran en proceso de licitación otras 28 en el Barrio La Odisea, y 118 con infraestructura urbana en el Barrio Santo Domingo.

15

Esto significa que en 4 años de gestión llegaremos a 954 viviendas. Sabemos que no es suficiente para el déficit habitacional que tiene Quilmes, pero venimos a reparar la desidia de la gestión anterior que no hizo ninguna. Cero viviendas en cuatro años. De eso venimos. Poco a poco estamos reparando la grave situación habitacional, para que cientos de familias puedan acceder a su casa propia.

Este tipo de obras nos muestra cómo, a través de un Estado activo y comprometido, es posible transformar la realidad y construir una ciudad más igualitaria.

También transforman la vida de la gente las obras que ayudan a mitigar las inundaciones. Por ejemplo, la del Colector Iriarte, que ya está finalizada, y la del Colector Otamendi, que está en ejecución. Obras que habían sido mal diseñadas, abandonadas y “neutralizadas” por la gestión anterior, y que después de mucho trabajo se van a finalizar para, ahora sí, cambiarle la vida a los vecinos y vecinas de la Ribera mejorando el drenaje. Además, ya finalizamos la obra del Ramal Balcarce, y estamos licitando la readecuación del arroyo San Francisco entre Zapiola y Montevideo; la obra del Colector Alberdi, que beneficiará a cientos de vecinos y vecinas que viven en Quilmes Centro; y la del Desagüe de la Ruta Provincial No 49 (ex Pasco) entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que mejorará la capacidad de conducción del agua en buena parte de Bernal Oeste. Y, también, obras en los pluviales de los barrios Villa Luján, la Matera y Monte Matadero.

16

Otra gran obra hidráulica que estamos llevando adelante es el entubamiento del Canal Cordero, una extensión del Arroyo Santo Domingo. Con esta obra aumentaremos la capacidad de recepción y conducción de excedentes pluviales, y reduciremos el impacto ambiental y el riesgo de inundaciones. El entubamiento, a su vez, nos permitirá generar un nuevo acceso a los barrios de Bernal Oeste, mejorando la conectividad y la circulación de vehículos particulares, y facilitando también la llegada del servicio de recolección de residuos, patrulleros y ambulancias.

Y además, con la limpieza de los conductos hidráulicos, y el plan de reconstrucción y adecuación de sumideros estamos continuamente mejorando el drenaje y evitando la acumulación de agua en los distintos barrios.

Y eso no es todo. También ampliamos la red de servicios llevando agua potable y cloacas a barrios donde antes no había, y trabajamos para mejorar la provisión del suministro para todo el distrito. Porque sabemos que mejorar el acceso a los servicios básicos es llevar dignidad a los hogares para que los quilmeños y quilmeñas vivamos mejor.

En la misma línea, quiero contarles que ya finalizaron los primeros 8 kilómetros del Río Subterráneo que AySA está construyendo por debajo de la Av. Las Heras y Av. Lamadrid. Esta obra, junto con la ampliación de la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en Bernal, y la nueva toma de agua del Río de la Plata permitirá la provisión de agua potable a millones de habitantes del sur del conurbano. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta megaobra de 2 mil millones de pesos le permitirá a Quilmes tener un suministro independiente que nos traerá grandes mejoras en el abastecimiento y la presión de agua potable.

17

Sabemos que en Quilmes el problema de la presión del agua lleva muchos años. No es algo nuevo. Por eso, además de las obras que recién mencioné, estamos realizando junto con AySA la renovación de la red secundaria de agua. Estamos reemplazando las antiguas cañerías por nuevos y mejores conductos. Esto nos permitirá mejorar sustantivamente la presión del agua, gracias a un Estado presente y activo que se ocupa de resolver problemas que vienen de hace años y que a nadie parecían importarles. Ya pueden dar cuenta de esto muchos vecinos y vecinas de Ezpeleta, Quilmes Oeste, Solano, Ezpeleta Oeste y Quilmes centro. Y también los vecinos y vecinas de Barrio Parque Bernal, que gracias a la instalación de una nueva red primaria ven reforzado el suministro en la zona. Ha sido un verano difícil, pero sabemos que con todas estas obras finalizadas estaremos mejor de presión de agua porque hubo decisión de AYSA de reinvertir para mejorar el servicio.

Lamentablemente, no toma la misma decisión la empresa EDESUR. Desde que asumimos reclamamos como municipio junto a nuestros vecinos y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por el precario servicio que brindan y por la falta de inversión en las obras que se requieren, a pesar de sus ganancias extraordinarias.

Nadie puede desconocer que durante años y años hubo barrios y zonas que fueron relegadas, olvidadas e invisibilizadas. Definimos trabajar de la periferia al centro, porque no vamos a resignarnos a que sigan existiendo brechas tan profundas en Quilmes. En estos 3 años de gestión logramos llegar por primera vez con red de agua potable a los barrios Bekerman, Penta, la Ribera, y estamos trabajando en Monte Matadero para que el agua llegue directamente a los

18

hogares. Además, con la finalización de las obras de red secundaria de agua en los barrios Villa Itatí y Azul, y las que proyectamos en los barrios El Fortín y Finexcor, miles de familias tendrán garantizado su derecho a acceder a la red de agua potable.

También, ya instalamos una nueva red de cloacas en La Paz y en barrio San Martín. Barrios que con esta obra, y junto a las de pavimento e iluminación, dejaron de sentir que el Estado les daba la espalda. Pronto iniciaremos nuevas obras de cloacas en Itatí.

Esto es el resultado de un trabajo incansable, pero sobre todo de una gestión que planifica y ejecuta con responsabilidad y con sentido social para que los servicios básicos lleguen a todos y a todas.

La planificación a largo plazo es la única manera de saldar las deudas históricas y construir un Estado municipal presente. Hoy podemos decir con orgullo que todo lo que hicimos representa un antes y un después en nuestro distrito. Debemos seguir, pero el camino que llevamos recorrido hasta acá, con más de 1.000 obras, es el correcto.

Como escuché de algún periodista “en Quilmes hay obras, obras, obras”. Es así, y es lo mejor que le puede pasar a cualquier quilmeño o quilmeña: que en Quilmes haya obras, obras, obras. Es por lo que queremos que se reconozca a nuestra gestión. Para eso nos eligieron, y lo estamos haciendo.

19

EJE AMBIENTAL/GIRSU

Hacer de Quilmes un lugar con más infraestructura, más vivible, es también hacer un Quilmes más ordenado, más cuidado, más limpio. Cuando llegamos en el año 2019, sería benevolente si dijera que teníamos un mal sistema de recolección de residuos. La verdad, y siendo sincera, casi no teníamos sistema de recolección.

Como ya expresé muchas veces, recibimos un cementerio de camiones y toneladas de basura en la calle. Recordemos que había menos de 15 camiones en funcionamiento. Eso alcanzaba, como mucho, para recolectar el 50% de los residuos que se producían diariamente en el distrito. El otro 50% se acumulaba en basurales y microbasurales.

Eso ya no pasa. Al asumir, declaramos la emergencia ambiental para dar respuestas a un problema urgente. Siempre agradezco que se haya votado por unanimidad en este Honorable Concejo Deliberante, reconociendo la situación. Eso nos permitió planificar y poner en marcha el programa Quilmes Limpio. Nuestra meta era duplicar la flota de camiones y hoy ya contamos con más de 50. Lo repito, pasamos de 15 a más de 50 camiones en 3 años. También modificamos y optimizamos la logística de recolección, lo que hoy nos permite llevar al CEAMSE mayor cantidad de residuos en menos viajes.

Más camiones y una mejor logística hacen que hoy estemos recolectando un promedio de 600 toneladas de residuos por día, equivalentes a casi 1 kilo de residuos por habitante por día, que es lo que se estima que se produce en una ciudad como Quilmes. Hablamos de toneladas de basura que dejan de estar en

20

las calles para ser tratadas adecuadamente. ¿Siguen habiendo problemas? Seguramente. ¿Se puede acumular basura en algún punto del distrito? Sí, como en cualquier municipio, pero no se compara con la desidia y la ausencia de planificación que existía hasta el año 2019.

Hoy se planifica, hoy se trabaja. Hoy, cada vecino puede entrar a la web del municipio y ver en qué horario pasa la recolección por su casa. Les pedimos que lo usen, que respeten los horarios, que nos alerten si no se cumplen y así evitemos la acumulación de bolsas y de suciedad. Estamos cambiando la lógica: sumamos recursos para que el sistema esté al servicio de una ciudad más limpia.

Complementariamente, estamos yendo hacia la contenerización del distrito para hacer más eficiente el trabajo de recolección. Ya pusimos 200 nuevos contenedores, y durante este año sumaremos 80 más. Como ya he comentado, la contenerización es el futuro y en eso estamos avanzando.

Un ambiente sostenible y saludable también son espacios públicos limpios y seguros. Sabemos que ahí también se juega la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas. Por eso, decidimos fortalecer el sistema de servicios públicos por localidad a partir de la inauguración de 2 nuevas Bases Regionales en Solano y Ezpeleta. Bases que permiten mayor presencia del Estado para atender las demandas de forma descentralizada. Y continuar con los operativos diarios de limpieza, desmalezado, y erradicación de microbasurales. También, reforzar los trabajos de poda que nos permiten prevenir accidentes, despejar las luminarias, y contribuir al cuidado responsable del arbolado público.

21

A estos operativos sumamos una importante tarea: la limpieza sobre los arroyos San Francisco, Las Piedras, Alsina, Monteagudo y Colorado, incrementando su capacidad de escurrimiento y drenaje. De esta manera, mitigamos los riesgos de crecida y mejoramos la calidad de vida de la población que vive en sus inmediaciones. En tres años de gestión alcanzamos los 18.213 metros lineales de arroyos con adecuación y extracción de residuos sólidos y sedimentos, y hemos avanzado en la provisión y colocación de 15 barreras flotantes y el acondicionamiento de las principales desembocaduras.

Y como parte de la solución estructural que necesitamos para poder tener una ciudad limpia y sustentable, está por finalizar la obra del Complejo Socio Ambiental "EcoParque Quilmes". Este gran proyecto será un centro de transferencia y separación que nos va a ayudar a mejorar la capacidad de recolección. Una vez que esté funcionando, el Ecoparque generará más de 300 puestos de trabajo, reducirá en un 20% el envío de residuos al CEAMSE y en un 25% los costos de logística. Esto significa, por ejemplo, que el ahorro mensual le permitirá al municipio dejar a nueva una plaza por mes.

Cualquier gestión actual no puede escindirse del cuidado ambiental. Y por eso, trabajamos para promover el tratamiento sustentable y diferencial de los residuos. Duplicamos los EcoPuntos en el distrito. De 7 Ecopuntos que había en 2019, hoy tenemos 14. 14 estaciones que funcionan como centros de recepción de materiales reciclables separados en origen, que luego son recogidos por recolectores urbanos, dando vida al ciclo de la economía circular.

Quiero recordar que a lo largo de estos 3 años sufrimos el incendio de 5 EcoPuntos. Actos vandálicos que nos perjudican a todos, y que insumen tiempo

22

y dinero en su reposición. Tenemos que entender que el cuidado y el respeto del patrimonio público depende del compromiso de todos y todas. Para construir una ciudad limpia y sustentable necesitamos la responsabilidad colectiva del Estado, de los recolectores urbanos y de la ciudadanía toda.

Otro punto fundamental para fomentar la conciencia ambiental es la construcción en Don Bosco del nuevo Vivero Municipal. Esto nos permitirá potenciar las condiciones y posibilidades del área, desarrollar programas y actividades al aire libre, y ampliar la producción de flora autóctona para seguir haciendo de Quilmes un municipio más verde.

Todas estas políticas tienen un impacto directo en lograr una mejor ciudad, y son posibles gracias a las acciones coordinadas entre la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Secretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Estas 2 últimas fueron creadas y puestas en funcionamiento durante nuestro gobierno siguiendo un claro objetivo: jerarquizar la problemática y promover una perspectiva socio-ambiental y ecológica que sea transversal a toda la gestión.

Con esta perspectiva nace el programa Quilmes Recicla, gracias al financiamiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Mediante la articulación con cooperativas de recuperadores urbanos y promotoras ambientales, realizamos operativos de recolección diferenciada puerta a puerta. Ya reunimos 270 toneladas de reciclables gracias al trabajo realizado en el centro de Quilmes, Barrio Parque Calchaquí, Barrio Parque Bernal y Don Bosco. Para el primer semestre de este año, proyectamos ampliar las zonas incorporando el centro de Bernal, el de Ezpeleta y La Colonia.

23

Este programa también es fundamental para seguir trabajando en algo que nos preocupa y que queremos resolver: la definitiva implementación de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre animal en nuestro distrito. Como vengo diciendo, es una problemática que no se puede resolver de la noche a la mañana, sino que necesita compromisos para una erradicación gradual. El programa Quilmes Recicla es un paso en ese sentido, comenzando a brindarle a los recuperadores urbanos las herramientas necesarias para realizar su trabajo sin la utilización de animales. Antes de fin de año dispondremos de un camión, 6 bicicarros eléctricos y 146 carros manuales que nos permitirán continuar con la recolección diferenciada mejorando las condiciones de trabajo.

Quiero decirlo claramente: vamos a terminar con la tracción a sangre en Quilmes. Vamos a sacar a los caballos de la calle y vamos a hacerlo dándoles mejores condiciones de trabajo a todos aquellos que lo necesiten.

Estamos dando respuesta a otra deuda histórica. Una respuesta que permite abordar las problemáticas ambientales desde una perspectiva popular, con inclusión social. De esto se trata. De construir un Quilmes más limpio y más sustentable, para todos y para todas.

EJE SALUD

De todos los desafíos que nos tocó enfrentar en estos 3 años, el más inesperado y difícil fue la pandemia de COVID. Como nunca antes en la historia, la emergencia sanitaria nos mostró la importancia del sistema público de salud.

24

Y nos hizo ver una realidad innegable: cuando el sistema privado no da abasto, el único capaz de garantizar el derecho a la salud, sin distinciones, es un Estado activo y presente.

Por eso quiero destacar el trabajo que realizamos junto a la Provincia y la Nación coordinando políticas sanitarias para que todos y todas contaran con atención médica y accedieran a la vacunación lo más rápido posible. Y especialmente quiero agradecer al personal de salud por su gran esfuerzo. Reflejo del compromiso y dedicación con el que realizan su trabajo diario.

Si bien la pandemia fue inesperada, no cambió nuestro rumbo. Aceleró una de las tareas centrales que nos habíamos propuesto: fortalecer nuestro sistema de salud pública.

Repito lo que ya dijimos anteriormente: cuando asumimos la gestión, nos encontramos un sistema de salud municipal que era una cáscara vacía. Un sistema que no contaba con las camas suficientes ni con el espacio para instalarlas, y que tampoco tenía los insumos necesarios para tratar a quienes lo necesitaran. Este fue el punto de partida desde el que empezamos a fortalecer un sistema de salud más inclusivo, con atención médica integral y de calidad.

En estos primeros 3 años trabajamos en la mejora de los Centros de Atención Primaria de la Salud de nuestro municipio. Inauguramos el CAPS Julieta Lanteri en Solano, y el CAPS Villa Alcira en Bernal. Refaccionamos los edificios del CAPS Villa Augusta en Ezpeleta; el CAPS El Hornero en Quilmes Este; y el CAPS La Vera en Quilmes Oeste. Y este año pondremos también en valor el CAPS La Loma en Bernal Oeste.

25

Y no fueron los únicos centros de salud en los que hicimos obras. También renovamos completamente la instalación eléctrica del Dispensario, que era un total peligro. Y estamos finalizando la reparación estructural del edificio del Centro de Rehabilitación Infantil de Ezpeleta, que será modelo en todo el conurbano a partir de abril cuando sea inaugurado.

Otra de las dificultades para garantizar el derecho a la salud era el grave estado de abandono en nuestros hospitales públicos. Todos y todas sabemos el estado calamitoso del Hospital Provincial Iriarte y del Hospital Municipal de Solano. Años de ausencia de planificación y, sobre todo, de inversión.

Por eso, estamos llevando adelante importantes obras en ambos hospitales. Junto al gobierno provincial, estamos construyendo un nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte, que será inaugurado dentro de unos pocos meses. Gracias a esta obra, el Hospital pasará de tener 15 camas de internación pediátrica a un total de 65 y una nueva estación de enfermería, entre otros espacios. En paralelo está comenzando la refacción del histórico edificio principal, y se encuentran en proceso de licitación la puesta en valor del ingreso al hospital, y un nuevo centro de día para la atención de salud mental y consumos problemáticos.

En el Hospital Municipal de Solano, ya reformamos las salas de pre-parto y parto, y las salas de internación, pasando de tener 64 camas a contar con 122. También ampliamos y consolidamos nuestra área quirúrgica: en el 2019 sólo era posible realizar cesáreas, mientras que hoy se realizan 14 prácticas diferentes, entre ellas la vasectomía.

26

Este año vamos a seguir mejorando nuestro hospital local. Hace un año les anuncié que íbamos a reformar integralmente la guardia, y hoy quiero contarles que esta obra ya tiene fecha de licitación para el próximo 9 de marzo. Vamos a terminar el año con la renovación de la guardia, incluyendo el ingreso, la sala de espera y los consultorios. Estamos haciendo las obras que necesita el Hospital de Solano para ponerse de pie.

Siguiendo con el camino de mejorar integralmente la infraestructura de salud, hoy contamos con un nuevo hospital que no existía en 2019. El Hospital Modular de la UPA 17, que construimos para dar una respuesta rápida a la pandemia, hoy continúa funcionando como un importante centro de atención e internación para los vecinos y vecinas de Bernal Oeste.

Fortalecer la infraestructura sanitaria es la base de un mejor sistema de salud, pero no es suficiente. Por eso, también ampliamos e integramos el sistema de prestaciones médicas: sumamos más especialistas, y ahora se puede sacar turno para estudios de diagnóstico por imágenes y de sangre en cada uno de los centros de salud. Así aumentamos 17 veces la capacidad de asignación de turnos, pasando de 1.300 en 2019 a más de 24 mil en 2022.

Estamos haciendo obras y aumentando las prestaciones como eje fundamental de una atención médica integral de calidad. Pero todo esto tiene que complementarse con una política de prevención y promoción de la salud. Hay muchos y muchas a quienes acercarse a algún centro de salud no les resulta

fácil, y el Estado también tiene la responsabilidad de acercarles la salud. 27

Acercar la salud a los barrios, a las escuelas, para atender los problemas a tiempo. Por eso, en 2022 implementamos el “Programa de Salud Escolar” en 70 Escuelas Primarias de Quilmes; el programa “Ver para Aprender” y “Quilmes Sonríe”, para brindar asistencia oftalmológica y prótesis dentales gratuitas. Continuamos sumando postas de vacunación e implementamos la historia clínica electrónica, que permite compartir la referencia de pacientes entre los diferentes efectores de salud, facilitando así el seguimiento de la atención en distintos centros.

Otro punto que también hace a la salud tiene que ver con el cuidado de la salud animal. Como saben, en 2021 inauguramos el nuevo Centro de Zoonosis que permitió superar récords en capacidad de atención en nuestro distrito. Además, reforzamos la atención con operativos territoriales de vacunación y castraciones. Hoy quiero anunciar que vamos a crear un nuevo Centro de Zoonosis, esta vez en el oeste de nuestro distrito. Vamos a descentralizar aún más la atención para llegar a cuidar también a las mascotas de nuestras familias. Como ya he dicho, quiero que Quilmes sea una ciudad en la que se respete la vida de los animales.

Mi compromiso como intendenta fue, es y siempre va a ser, seguir trabajando para que la atención médica de calidad no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos y todas.

EJE EDUCATIVO

Otro derecho fundamental en el que se necesita un Estado presente es el derecho a la educación. Tenemos que hablar de lo lejos que estábamos en

28

2019 de tener una educación pública de calidad. Todos y todas conocemos la histórica crisis edilicia que atravesaban las escuelas de Quilmes. Habíamos naturalizado el estado general de deterioro. Edificios con deficiencias de infraestructura y seguridad, mobiliario escaso y viejo. Un servicio de alimentación escolar muy desigual, con alimentos que dejaban mucho que desear. Y numerosos problemas con el suministro de gas que afectaban a nuestros chicos y chicas especialmente en el invierno.

Una vez más, la falta de inversión demostraba que un Estado ausente genera desigualdades. Como ya dijimos una y mil veces, es nuestro deber junto a la provincia, construir una educación pública, gratuita y de calidad que garantice el derecho de todos los pibes y pibas a construir sus futuros en condiciones de equidad.

Por eso, en estos primeros 3 años de gobierno estamos llegando con obras y nuevo mobiliario al 100% de los edificios escolares. Sí, a todos y cada uno de los edificios que contienen a las 290 instituciones educativas de Quilmes. Eso implica un total de más de 400 obras de infraestructura que llevamos adelante junto al gobierno provincial, y representa una inversión de $2.886 millones de pesos. Sólo en los últimos meses realizamos un total de 139 obras, de las cuales 92 ya finalizaron y 47 están en curso. Obras que incluyen refacciones edilicias, nuevas aulas, pintura, instalación eléctrica y de gas, puesta en funcionamiento de sanitarios, abastecimiento hídrico y tareas de seguridad, entre otras. Entre todas las obras, junto al Consejo Escolar priorizamos la refacción de las instalaciones de gas en más de 85 edificios educativos, y trabajamos para adecuar la totalidad de las escuelas a la normativa de seguridad vigente.

29

También, tras años de desinversión, mejoramos la infraestructura del emblemático edificio de la EMBA y de la histórica Biblioteca Municipal.

Se invirtieron 24 millones de pesos en el fortalecimiento de 273 asociaciones cooperadoras, cuya contribución para la mejora de la infraestructura y el equipamiento en cada una de las escuelas es invaluable.

Además, como madre se la importancia que representa que nuestros hijos e hijas accedan a una educación inicial de calidad. Por eso, también realizamos refacciones y entregamos materiales de enseñanza y notebooks en los jardines municipales.

A su vez, ampliamos la oferta: regularizamos la documentación de los 6 jardines municipales existentes, sumamos el Jardín Municipal No 7 de Solano, que cuenta con salas de 2, 3, 4 y 5 años; y el Jardín Municipal No 8, que funciona en la Biblioteca Mariano Moreno de Bernal y cuya municipalización se aprobará muy pronto. Esto quiere decir que al finalizar nuestro primer mandato vamos a contar con un total de 8 jardines municipales funcionando.

No sólo estamos mejorando los espacios educativos existentes, sino que también estamos construyendo nuevos edificios. Se acordarán que hace un año asumí el compromiso de construir un nuevo edificio para el funcionamiento del Instituto Superior de Formación Docente No 83, en Solano. Insistimos a nuestro gobernador y hoy esta gran obra que consta de 4 pisos, 24 salones, salas de tecnología, comedor, cocina, patio central y terraza, ya está en marcha y lleva un avance del 40%.

30

Y no es el único nuevo edificio educativo. El año pasado inauguramos el Jardín de Infantes 942, y estamos terminando los edificios de la Escuela Especial 505 y el Jardín de Infantes del Barrio Sayonara. También, muy pronto iniciarán las obras de dos Jardines más: uno en la IAPI y otro en Santa Lucía. A ellos se suma la construcción del edificio para la Secundaria 8, la Secundaria del Barrio La Matera y los talleres para la Técnica 1. Y están en etapa administrativa las obras edilicias para la Secundaria del Barrio Novak y los talleres de la Técnica 8.

Además, quiero destacar particularmente la construcción de una nueva escuela técnica en Bernal Oeste, que ya se encuentra en licitación. Una técnica que es señal de más oportunidades y de un futuro mejor para los y las estudiantes.

Todas estas obras significan que el próximo año lectivo vamos a tener en funcionamiento 12 edificios educativos nuevos en Quilmes. Motivo para que todos y todas nos sintamos orgullosas. Hubo gobiernos que hablaban de futuro y cerraron escuelas. La única verdad es la realidad, y la realidad es que los que construimos escuelas somos nosotros, los peronistas.

Que no nos vuelvan a engañar. Que no nos vuelvan a mentir. Que no vuelvan a prometer cosas que después no cumplen. ¿Se imaginan tener educación y salud sin Estado? ¿Inversión en pavimento, en bacheo, en luces, en plazas, en agua y cloacas, sin Estado? Cuando el Estado se achica, los que crecen son los

31

que más tienen. El pueblo se queda afuera de los derechos básicos. Cuando el mercado resuelve, hay más desigualdad. Hay que estar atentas a planteos de supuestos “libertarios”, porque no hay mayor libertad que el Estado garantizando la educación y derechos para todos y todas.

Otro de los problemas que nos abocamos a resolver desde el primer día fueron las deficiencias y disparidades que había en el Servicio Alimentario Escolar. Para eso mejoramos la infraestructura de los comedores existentes y sus cocinas con obras y nuevo equipamiento. Solo durante el año 2022 invertimos más de $40 millones de pesos que nos permitieron entregar en 170 establecimientos, nuevas heladeras, cocinas, termotanques y anafes eléctricos industriales para preparar la comida en el momento. Esto es central para una alimentación más sana y de mayor calidad.

Además, a partir de los cambios en el esquema de contratación incorporamos proveedores locales, enriqueciendo el menú con mejores productos a menor costo. Logramos aumentar la capacidad de 17.000 a 45.000 cupos de comedor en las escuelas. Y para seguir haciendo más equitativo el sistema, universalizamos el desayuno y la merienda a todos los niveles. Hoy, en ninguna escuela de Quilmes se tiene que elegir quién desayuna y quién no. Desayunan y meriendan todos y todas.

Acceder a una educación de calidad e incentivar la permanencia educativa implica un acompañamiento permanente del Estado. Por eso, estamos

32

implementando diferentes programas nacionales, provinciales y locales que se articulan para que todos los y las estudiantes tengan una base de igualdad.

En 2022 invertimos en la entrega universal de kits de útiles escolares, llegando a cada salita de jardín de infantes y a los niños y niñas de primer ciclo de las 87 escuelas primarias y escuelas de educación especial. Y este año, estamos reforzando el programa con una inversión superior, que nos permite la entrega de útiles en todo el nivel primario. Esta política municipal se articula con el programa “Libros para Aprender”. Gracias a este trabajo en conjunto podemos afirmar que, en Quilmes, todos los y las estudiantes contarán este año con útiles y libros.

Por otro lado, en el marco del programa Conectar Igualdad en 2022 entregamos, junto al gobierno nacional, un total de 7.000 computadoras en 92 establecimientos educativos. Y, para seguir reparando el daño que hizo Macri al desmantelar el programa, ayer el gobernador de la Provincia Axel Kicillof lanzó una iniciativa similar para todo el territorio bonaerense.

También realizamos operativos para que más de 30 mil jóvenes puedan acceder al programa de becas Progresar. Acompañamos la finalización de estudios primarios y secundarios con el Plan FinEs. Y organizamos la “Expo Quilmes Educa” con ofertas de formación académica y profesional.

Seguiremos trabajando para que las escuelas, de todos los niveles, tengan la infraestructura que necesitan. Poco a poco vamos logrando que todos los

33

quilmeños y quilmeñas puedan estudiar en condiciones dignas. Y eso nos llena de orgullo porque se trata, ni más ni menos, que de igualar derechos.

EJE CULTURAL Y DEPORTIVO

La igualdad de derechos, de todos los derechos, es la base principal de una sociedad más justa. Por eso, las políticas públicas deben orientarse también a la promoción del derecho a la cultura, al deporte y a la recreación. Desde el Estado municipal estamos mejorando la oferta de espacios y actividades que tiene nuestra ciudad.

Sin ir más lejos, el año pasado nos comprometimos a construir 2 nuevos Polideportivos municipales para garantizar el acceso al deporte y el derecho a la recreación. Nos comprometimos y cumplimos: las obras en ambos complejos deportivos están avanzadas y serán inauguradas durante el 2023.

La Ciudad de los Deportes de Solano, cuenta con un avance del 60%. Muy pronto, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de los playones deportivos, el murgódromo y espacios para exposiciones artísticas.

El Polideportivo de Bernal Oeste, ya alcanza un 75% de avance. Este polideportivo, creado con un diseño sustentable, contará con canchas multideporte, playones y sector de juegos, que podrán aprovecharse para actividades sociales, deportivas y culturales.

34

Además, continuamos con otro de nuestros compromisos: la creación del “Complejo Deportivo y Cultural Néstor Kirchner”. Esta obra, que consiste en la unificación y puesta en valor conjunta del Polideportivo Municipal y del Parque de la Ciudad, lleva un avance del 40%. Ya finalizamos las obras en los vestuarios del polideportivo y en la pista de atletismo, y retomamos la terminación del microestadio, una obra que la gestión anterior había dejado sin finalizar..

Hoy quiero anunciar la construcción de un nuevo polideportivo, el tercero, esta vez en Quilmes Oeste, más precisamente en el barrio Kolynos. Con una inversión de 80 millones de pesos, vamos a hacer a nueva la cancha de la plaza, que estará cubierta y será de césped sintético, para que más jóvenes accedan al deporte y a la recreación en el barrio.

Pero el Estado no es el único que, día a día, hace posible el acceso al deporte. Los clubes de barrio y las asociaciones civiles cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos sociales. Por eso, a las obras en los polideportivos municipales se suma la inversión de 100 millones de pesos en 220 instituciones. Por ejemplo, podemos destacar las obras en el Club Social y Deportivo Villa Alcira; o el nuevo parqué en las canchas de básquet del Club Moreno, del Argentino de Quilmes y del Club Cooperarios.

Cada una de estas obras garantiza el acceso al deporte, al ocio y a la recreación. Por eso, desde el Estado municipal vamos a seguir acompañando el crecimiento de nuestros clubes y entidades sociales. Este año invertiremos 100 millones de pesos más para alcanzar a otras instituciones.

35

Quiero destacar la articulación con todas ellas y en especial con todos los cuarteles de bomberos de nuestro distrito. Actores centrales en el día a día de nuestra tarea a quienes seguiremos apoyando como en estos 3 años.

Además de las obras, tenemos disponibles más de 20 escuelas deportivas y las escuelas abiertas de verano. Entre ambos programas, más de 12 mil niños, niñas y jóvenes acceden y disfrutan de distintas actividades deportivas y recreativas. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarles un enorme saludo a los y las jóvenes que representaron, un año más, a Quilmes en los Juegos Bonaerenses. Estamos muy orgullosas de ustedes, así como de todos los y las deportistas quilmeños y quilmeñas que participaron en competencias nacionales e internacionales.

Así como el deporte es un derecho, para nosotras la cultura también lo es. Por eso, continuamos con nuestra política de embellecer los barrios con murales para llenar de arte las paredes. Ya alcanzamos 118 nuevos murales.

Contamos con una agenda cultural con actividades de acceso libre y gratuito para toda la comunidad. En el Teatro municipal, solamente el año pasado más de 200 mil personas disfrutaron de 665 actividades; y en el espacio INCAA se proyectaron 96 películas argentinas que permitieron democratizar el acceso al cine para todos y todas.

Impulsamos actividades culturales mediante muestras itinerantes y permanentes en nuestros museos. Sólo en el último año, 542 artistas compartieron su arte con los más de 35.000 vecinos y vecinas que los

36

recorrieron. Durante el 2022 dictamos un total de 200 talleres barriales con más de 23.000 participantes.

También nos reunimos a disfrutar en comunidad de los Festivales Somos Quilmes, junto a miles de vecinos y vecinas. Celebramos los aniversarios de nuestras localidades con grandes shows en vivo, desfiles, actividades artísticas y oferta gastronómica. Organizamos la Fiesta de las Colectividades, donde más de 100.000 vecinos y vecinas pudieron disfrutar, durante tres días consecutivos, de diversas expresiones culturales y comidas típicas de más de 30 países. Y un año más, celebramos todos juntos la alegría de los Carnavales con desfiles de murgas, corsos y grandes shows.

Estas festividades son una muestra del acceso igualitario a la cultura. Pese a que a algunos les moleste, nos juntamos a disfrutar y festejar. Me encanta escuchar cuando los vecinos y vecinas me dicen que esperan todo el año estos festivales para encontrarnos y celebrar todos juntos reafirmando nuestra identidad quilmeña.

EJE SOCIAL

Democratizar implica también promover la justicia social. Implica un Estado municipal inclusivo, que implemente políticas para construir un distrito más equitativo. Desde el inicio, nuestra gestión enfrentó el enorme desafío de recomponer un entramado roto con alarmantes niveles de desigualdad, pobreza y desempleo. Y una marcada ausencia de políticas sociales locales.

37

Ante este contexto, construir la ciudad inclusiva y con justicia social que nos merecemos implica recuperar la presencia del Estado en cada barrio. Para lograrlo, pusimos en funcionamiento el Edificio Único de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social, y fortalecimos el Servicio Local. También, mejoramos la infraestructura de los Centros Integradores Comunitarios existentes, recuperamos y pusimos en funcionamiento el Centro de Atención a la Comunidad en el CIC Monte Matadero; y comenzamos a edificar el que será el noveno CIC en Villa Luján.

También construimos la primera Casa de Abrigo Temporal en Bernal Oeste, que lleva el nombre de nuestra queridísima Madre de Plaza de Mayo “Taty Almeida”. Este es para mí un hecho sumamente importante porque es una herramienta fundamental. Hasta ahora, en Quilmes no existía ningún lugar donde las personas en situación de calle pudieran estar en condiciones dignas, no expuestas a la lluvia o al frío. Por primera vez en la historia del municipio, estamos ocupándonos de aquellas personas en las que nadie pensaba. Porque para nosotras no hay invisibles, y no nos acostumbramos al sufrimiento o padecer del otro.

Además de las obras, estamos implementando políticas de fortalecimiento comunitario. Y quiero destacar, entre ellas, el rol de los Puntos Solidarios. Esa red que se encarga de garantizar el derecho a la alimentación de las familias en situaciones de vulnerabilidad. Quiero agradecer profundamente por su vocación a las organizaciones barriales, clubes, empresas, iglesias de distintos cultos, vecinos y vecinas, que nos acompañan y nos ayudan a sostener esta política.

38

Nuestra responsabilidad como peronistas es que la gente viva mejor y dignamente. Que las familias coman en sus casas gracias a su trabajo. Ese es el Quilmes que soñamos. Una ciudad en la que los Puntos Solidarios no sean necesarios para garantizar el alimento.

En estos tres años de gobierno, trabajamos para atender de manera focalizada y específica las necesidades de las infancias, de las juventudes y de las vejeces. Estamos fortaleciendo la infraestructura de cuidado y desarrollo de la primera infancia con la construcción de 5 Centros de Desarrollo Infantil. Estos nuevos centros están destinados a garantizar la educación, estimulación y crecimiento de los niños y niñas de 45 días a 4 años de edad. Ya inauguramos el primero en la esquina de Alberdi y Paz: ahora los trabajadores y trabajadoras municipales tienen un lugar seguro para el cuidado de sus hijos e hijas. Hace unos días, finalizamos el CDI de la UPA 17 de Bernal Oeste. Y continuamos con las obras en el CDI de Ezpeleta. Muy pronto iniciarán las obras en Santo Domingo y en San Francisco Solano.

Y hablando de las infancias, quiero contarles sobre las políticas de promoción, protección y prevención que desplegamos desde la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social para cuidar a nuestros chicos y chicas. Conformamos equipos interdisciplinarios, garantizando la cobertura plena los 365 días del año.

Creemos además que es urgente que desde el Estado contemos con la información y las herramientas necesarias para garantizar infancias libres de violencias. Por eso, decidimos firmar el decreto de adhesión a la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente,

39

estableciendo la obligatoriedad de capacitación para todos los empleados y empleadas municipales. Capacitaciones que ya empezaron, porque tenemos que dejar de trabajar sobre las consecuencias y empezar a trabajar sobre las causas de las violencias para garantizar el bienestar de nuestras niñeces. Como indica nuestra doctrina: los únicos privilegiados son los niños y las niñas.

El Quilmes que nos merecemos necesita también del protagonismo de las juventudes organizadas, solidarias y con conciencia social. Juventudes que se pongan al frente de la transformación. Y para eso generamos espacios para que todos los jóvenes quilmeños puedan encontrarse, expresar sus miradas y compartir actividades. Ya inauguramos el nuevo edificio de la Dirección General de Juventud, a metros de la estación de Quilmes. Además, acompañamos la formación de 46 Centros de Estudiantes en diferentes escuelas secundarias.

Y seguimos con políticas como el “Potenciar Inclusión Jóven”, llegando a más de 3 mil titulares con trabajo y capacitaciones. O como el “Programa Envión”, realizando talleres y actividades con cerca de mil chicos.

Para nuestros adultos y adultas mayores desarrollamos políticas permanentes de cuidado, asistencia y acompañamiento reafirmando nuestro compromiso con el envejecimiento activo, seguro y saludable. Sin ir más lejos, al inicio de la gestión el Hogar Municipal Ave Fénix estaba en una situación habitacional paupérrima y funcionando irregularmente. Hoy, logramos la habilitación por parte del Ministerio de Salud, y llevamos a cabo múltiples refacciones de

40

infraestructura mejorando las condiciones habitacionales para sus residentes. También, realizamos obras de infraestructura en más de 20 centros de jubilados que mejoran las condiciones de sus espacios.

Queremos una ciudad en la cual los colectivos de personas con discapacidad tengan garantizado el acceso libre y sin restricciones a sus derechos. Por eso, renovamos nuestroespaciopúblicoconrampasquefacilitanlamovilidadenla ciudad, y seguimos equipando nuestras plazas con juegos inclusivos.

Además, estoy muy agradecida con el compromiso de madres y padres TEA, quienes nos acompañan en la tarea de hacer un Quilmes más inclusivo. Esta no esunacuestiónmenor, teniendoencuentaqueunadecada44personasnace con TEA. Con este trabajo en conjunto, ya instalamos juegos inclusivos en la plaza Conesa y próximamente lo haremos en el Parque de la Ciudad.

Por otro lado, acompañamos a nuestros vecinos y vecinas migrantes en la regularización de sus documentos y participamos junto a ellos y a los consulados de sus países de origen en más de 90 jornadas. Durante el primer semestre de 2023 inauguraremos una nueva Oficina de Atención Migrante gracias a los acuerdos firmados con la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones.

EJE DIVERSIDADES Y DERECHOS HUMANOS

Porque la ciudad que nos merecemos es una ciudad más justa, con derechos

plenos y sin desigualdades de género. Cuando comenzamos nuestra gestión, 41

las políticas en materia de géneros y diversidades ocupaban un lugar relegado. A pesar de las luchas protagonizadas por los colectivos feministas y las disidencias, el municipio no encabezaba ninguna acción específica que diera lugar a esas discusiones en el plano local.

Como primera mujer intendenta en la historia de Quilmes, y militante feminista, asumí la responsabilidad y el compromiso de trabajar para construir un municipio libre de violencias. Un municipio que garantice derechos y trabaje para erradicar las desigualdades de género.

Jerarquizamos las políticas en materia de géneros y diversidades asignándoles el rango de Secretaría porque toda nuestra gestión de manera transversal tiene enfoque de género. Por eso, contamos en el sistema de salud del municipio con salas de prevención del cáncer de cuello uterino, consejerías sobre el derecho al aborto, consultorios igualitarios, y la provisión de métodos anticonceptivos de corta y larga duración. El Estado tiene que garantizar el derecho a realizar consultas ginecológicas y obstétricas para todas las mujeres y diversidades.

A su vez, nos comprometimos a poner en funcionamiento dos nuevos Centros de Atención. Y cumplimos.

Ya inauguramos el Centro Territorial “Isabel Pallamay”, ubicado en Av. Mosconi y Craviotto en Quilmes Oeste; y el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades ubicado en Gran Canaria y 3 de Febrero, en el cual hoy funciona la Comisaría de la Mujer. Este último cuenta con atención presencial y vía WhatsApp las 24 horas, los 365 días del año, garantizando un acceso rápido a la justicia y

42

acompañando a las mujeres y diversidades a la hora de denunciar. De esta forma, logramos prevenir la vulneración de derechos y facilitamos medidas de protección.

Mediante una política sostenida de asistencia y prevención, entregamos 3.500 botones antipánico, y diseñamos mecanismos de resguardo, contención y acompañamiento a quienes sufren violencia de género.

Pero, como sabemos, la violencia no se reduce solamente a la agresión física, sino que se manifiesta en múltiples formas. Que para una mujer sea más difícil conseguir trabajo que para un varón, o que por la misma tarea se le pague menos, como sucede, son también expresiones de violencia. Violencias que son resultado de un mundo desigual, pero que también son consecuencia directa de las desigualdades generadas por gobiernos que llevan adelante políticas económicas que afectan a toda la población.

En ese sentido, desde el Estado municipal queremos decirles que no están solas. Implementamos el “Programa Acompañar”, apoyando a 19.000 mujeres y diversidades quilmeñas en situación de violencia por motivos de género. Y mediante otros programas como “Hermanar” o “Mujeres a Emprender en Red”, seguimos fortaleciendo su independencia económica.

También, gracias al trabajo articulado con diferentes áreas de gobierno, desarrollamos una batería de políticas de atención y concientización en la temática. Sólo por dar algunos ejemplos: entregamos kits para la gestión menstrual responsable, ejecutamos el Programa de Acompañamiento Respetuoso e Integral de las Maternidades en el Hospital Municipal Oller y

43

realizamos talleres y formaciones con perspectiva de género en los barrios. A esto se suma el Programa QuilmESI con el que ya formamos en educación sexual integral a un total de 680 docentes, directivos y estudiantes; y las capacitaciones de la “Ley Micaela” para todo el personal municipal.

—---------

Este año cumpliremos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, y en estos tiempos donde la institucionalidad es puesta en cuestión irresponsablemente por algunos sectores; es necesario seguir señalando nuestro compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Para que las violaciones sistemáticas de derechos humanos nunca más tengan lugar en la historia argentina.

Con esta convicción, el año pasado finalizamos las tareas de acondicionamiento de los dos ex centros clandestinos de detención, el “Pozo de Quilmes” y el “Puesto Vasco” en Don Bosco, convirtiéndolos en Espacios de la Memoria. Este proceso de recuperación fue posible gracias al trabajo integrado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes, los organismos de derechos humanos, sobrevivientes, organizaciones sociales y familiares de desaparecidos y ex detenidos.

Mi responsabilidad como intendenta es trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos en democracia. Y para eso, las políticas de reparación

44

cumplen un papel muy importante. Nos ayudan a generar una conciencia colectiva sobre lo ocurrido en nuestra ciudad. Nos ayudan a que cada quilmeño y cada quilmeña conozca y se comprometa con nuestra memoria histórica. Por eso, inauguramos el memorial en el Sitio de Memoria del Pozo de Quilmes recordando a nuestros desaparecidos y asesinados por razones políticas; y el pasado 10 de noviembre colocamos una placa en la puerta del Palacio Municipal en memoria de Enrique Pocetti y Omar Suárez, dos compañeros municipales desaparecidos durante la última dictadura militar, dejando constancia en sus legajos sobre la verdadera causa de su cese laboral.

Por otro lado, en un nuevo aniversario de la “Masacre de Quilmes”, señalizamos la Comisaría Primera donde 5 jóvenes murieron víctimas de malos tratos.

Reafirmamos que la violencia institucional no puede tener lugar en nuestro municipio. Siempre velaremos por el respeto irrestricto a los derechos humanos.

EJE PRODUCTIVO

Ampliar derechos también es generar condiciones para el acceso a un trabajo y un salario digno.

Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019, el entramado productivo local estaba muy dañado tanto a nivel industrial como comercial. El desempleo estaba en niveles altísimos. Y para colmo, a eso se le sumó, el impacto de la pandemia.

45

Hoy, tiempo después, nos alegra ver cómo nuestro país retoma la senda del crecimiento. Al aumento del 10,3% del PBI en 2021, se le sumó una nueva suba interanual del 5,4% en 2022. Pero este crecimiento debe ser acompañado con políticas activas para generar empleo y controlar la inflación que tanto afecta el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. El Estado Nacional tiene el deber y la responsabilidad de cuidar los salarios y hacer que las mejoras económicas sean para todos y todas. Como nos dijo Cristina, “al crecimiento no se lo tienen que quedar tres o cuatro vivos nada más”.

El problema de fondo se resuelve con políticas nacionales que apuntalen el salario y el consumo. El problema de fondo se resuelve con un Estado presente y con capacidad de planificación. Hoy, que vuelven a tener buena prensa discursos neoliberales como el del diputado Milei, discursos que proponen privatizar y achicar el Estado, tenemos que estar más alerta que nunca. Ya lo vivimos, y ya sabemos qué pasa cuando el Estado no interviene en favor del pueblo: más desempleo, más desigualdad y más pobreza en nuestra Patria.

Por eso, desde el gobierno municipal venimos haciendo nuestro aporte todos los días, generando políticas que buscan promover el desarrollo comercial y productivo de Quilmes. En el 2022 cerramos una paritaria anual acumulada del 94,5% para todos los trabajadores y trabajadoras municipales, evitando así la pérdida del salario real. También cumplimos el compromiso que anunciamos el año pasado de pasar a planta a todo el personal municipal, habiendo alcanzado ya más del 80% de aceptación. El pase a planta significa más derechos para

46

nuestros trabajadores y trabajadoras. Quiero aprovechar para agradecer, una vez más, la dedicación que cada miembro de nuestra familia municipal le pone a su trabajo diario. Ya lo dije, pero no puedo hacer otra cosa más que repetirlo: sin ustedes, nada de lo que hacemos sería posible.

También es parte de nuestro aporte la creación del Mercado de la Comunidad “Eva Perón”, que se estará inaugurando en los próximos días sobre la Avenida 844. Este espacio ofrecerá productos a precios populares para todas las familias. Es imperioso, desde el lugar que nos toca, defender el bolsillo de los argentinos y argentinas.

En el mismo sentido, creamos la tarjeta “Somos Quilmes”. Ya llevamos entregadas 23 mil tarjetas que permiten a nuestros vecinos y vecinas comprar con promociones e importantes descuentos en los 210 comercios adheridos.

Además, me alegra contarles que vamos a renovar completamente uno de nuestros principales centros comerciales: la peatonal Rivadavia. Queremos que sea un paseo comercial lindo, accesible y seguro, para que dinamice el consumo en el centro de Quilmes. Vamos a modernizar toda la extensión de la peatonal, e instalaremos nuevo mobiliario urbano y luminarias LED. Hace pocos días nos reunimos con comerciantes de la zona, quienes nos dieron su apoyo al proyecto.

Estas iniciativas se suman a una larga lista de propuestas que venimos desarrollando como la Feria RECIRCULAR, las Ferias itinerantes de la economía popular, las Ferias colectivas de la economía social, la Feria Minorista de Alimentos y “Compra en Red”.

47

En la misma línea, la de fomentar la recuperación de la producción y el consumo, desde la Agencia de Fiscalización y Control Comunal trabajamos para facilitar la apertura y funcionamiento de los comercios y de la industria local. Con la implementación del nuevo sistema de gestión, certificado por Normas IRAM, garantizamos la transparencia y calidad de atención en cada trámite. Gracias a esto, logramos agilizar y reducir los plazos de otorgamiento de las habilitaciones comerciales. Sólo en 2022 realizamos 459 habilitaciones, de las cuales 313 corresponden a nuevos comercios.

Y para seguir fomentando el desarrollo local, próximamente estaremos lanzando el “Programa Habilitaciones Gratis”, que permitirá a los comercios e industrias acceder a una bonificación completa de la tasa de habilitación. Además, contratando a trabajadores y trabajadoras locales van a poder acceder a más beneficios impositivos.

Queremos que en Quilmes todos los días abran nuevos comercios y se radiquen nuevas industrias, para que haya más trabajo para nuestros vecinos y vecinas.

Para promover el empleo y el desarrollo local es necesario un trabajo articulado entre distintos actores. Desde nuestra Oficina de Empleo venimos impulsando diversos programas con el objetivo de fortalecer a los emprendedores, vincular a los trabajadores con las empresas, y capacitarlos en oficios.

48

También seguimos avanzando con Quilmes TEC, un proyecto estratégico con la Universidad de Quilmes. Hoy ya es una realidad que potencia el desarrollo tecnológico y económico local mediante la inclusión digital, las capacidades de la industria 4.0 y la economía del conocimiento. Gracias a este programa, recuperamos un importante espacio en "La Bernalesa" para poner en marcha el Centro de Formación y Servicios Tecnológicos. A su vez, impulsamos convenios con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Economía para ampliar la oferta formativa. Más de 1.500 personas ya forman parte de Quilmes TEC, y vamos a seguir trabajando para ampliar su alcance.

Por otro lado, para empresas ya constituidas desarrollamos herramientas que nos permiten acompañar su crecimiento. Por nombrar solo algunos ejemplos: implementamos “Punto Pyme”, para asesorar y brindar soluciones rápidas a las pequeñas y medianas empresas, en la que ya llevamos más de 2.300 consultas atendidas. Realizamos distintas jornadas para incentivar la construcción de vínculos comerciales, como fue la experiencia de “Conectar PyMEs”. Y además, encabezamos políticas de fortalecimiento como el “Programa Te Sumo”, con beneficios económicos para fomentar la contratación de jóvenes entre 18 y 24 años.

Estas políticas de incentivo a la producción, el trabajo y el consumo son la clave de un modelo económico que mejore la calidad de vida de todos y todas. Tenemos la convicción de que para crecer necesitamos un Estado presente y un Estado eficiente. Un Estado que desde todos los niveles planifique e implemente políticas a largo plazo para un desarrollo productivo, sostenible y

49

con inclusión. Esa mirada del rol que tiene el Estado en un proyecto de desarrollo estratégico, es parte del modo en el que entendemos la gestión.

EJE PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Una gestión moderna es una gestión que planifica cada una de las acciones que encabeza. Nos propusimos construir un Estado inteligente, un Estado que optimice los recursos y rinda cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas.

Por eso estamos implementando una serie de herramientas para modernizar la gestión municipal. Aprovechamos las potencialidades de las nuevas tecnologías; implementamos nuevos softwares como el que usamos actualmente para las contrataciones; y desarrollamos un tablero de gestión desde el cual seguimos permanentemente la evolución del gobierno.

Un Estado inteligente es aquel que realiza un manejo más eficiente de la información. Un Estado que prioriza la recolección y el análisis de datos para mejorar la toma de decisiones; y agiliza los procesos internos mediante sistemas de gestión de calidad.

Por eso, ordenamos los principales proyectos de nuestro plan de gobierno en el marco de 30 compromisos de gestión, a partir de la planificación de tareas, metas e indicadores. A su vez, desarrollamos un “Portal de Gobierno Abierto” con información relevante de nuestro distrito, y un “Portal de Obras” que cuenta con el estado actualizado e información de las más de 1.000 obras e

50

intervenciones. Todas estas herramientas les permiten a los vecinos y vecinas saber qué hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos.

Gestionar de un modo eficiente en un territorio como Quilmes requiere, también, el desarrollo de estrategias que acerquen el Estado a la sociedad. Y eso fue lo que hicimos. Ampliamos nuestra capacidad de atención descentralizada y trabajamos para mejorar y agilizar los canales de contacto, para que miles de quilmeños y quilmeñas puedan realizar sus trámites de una manera más fácil.

En estos 3 años creamos 2 nuevos Centros de Gestión y Participación, nuevas oficinas del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección Provincial de Migraciones, nuevos cajeros del Banco Provincia, 2 nuevas oficinas de atención de PAMI en los barrios IAPI e Itatí junto a la ampliación de prestadores de salud; y estamos creando una nueva sede de ANSES en Ezpeleta. Hace pocos días, también, inauguramos la nueva sede del municipio en Solano. Una sede que además de las ventanillas tradicionales, le otorga al Registro Provincial de las Personas un espacio acorde a las necesidades de la localidad, permitiendo, por primera vez, que los solanenses puedan casarse en las condiciones que merecen.

Mejoramos los puntos de contacto del municipio modernizando nuestras oficinas de Atención a la Comunidad y modificamos la atención presencial en

51

Alberdi, que diariamente recibe 400 consultas y ya lleva 148 mil trámites realizados desde su apertura.

Sin embargo, sabemos que la brecha digital sigue siendo muy amplia y que no siempre es sencillo trasladarse hasta un Centro de Gestión. Por eso implementamos el programa Quilmes Cerca, una política de descentralización y de genuina representatividad del Estado en todo el territorio. Ya cumplimos 500 operativos atendiendo más de 180.000 consultas en 235 puntos de nuestra ciudad. 500 operativos llevando directamente a los barrios las oficinas del gobierno local y de organismos nacionales y provinciales, para que los vecinos y vecinas hagan trámites y reciban el asesoramiento que necesitan.

También generamos espacios de participación y articulamos encuentros con vecinos y vecinas para contarles lo que estamos haciendo, y así escuchar sus propuestas y sugerencias para hacer de Quilmes esa ciudad que soñamos. Porque, lo repito, la única manera de conocer y resolver los problemas es estar presentes en cada rincón y más cerca.

Como parte de la estrategia de modernización del municipio, incorporamos nuevas herramientas como la “App Somos Quilmes” y la nueva guía de trámites, que sistematiza la información de 170 trámites municipales en un solo lugar y recibe más de 1.700 consultas diarias. Estamos desarrollando un nuevo portal que digitalizará una gran cantidad de gestiones para que el vecino las pueda realizar desde su casa, sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal.

52

Hace pocos días, lanzamos QuiBot. QuiBot es un nuevo canal de comunicación automático, basado en inteligencia artificial, que llegó para transformar la interacción entre los vecinos y vecinas y el Estado municipal. QuiBot permite ahorrar tiempo y realizar consultas de modo mucho más fácil las 24 horas y los 365 días del año. Pueden comunicarse con QuiBot desde la web del municipio y, muy pronto, también por WhatsApp.

Y como un Estado moderno también es aquel que garantiza la conectividad, ampliamos la red de fibra óptica y habilitamos más de 140 Puntos Wifi distribuidos por todo el distrito, que permiten conectividad gratuita en la vía pública y espacios verdes.

También trabajamos en fortalecer los lazos de cooperación con otros Estados y organizaciones de la sociedad civil, compartiendo experiencias y construyendo nuevas y mejores formas de gobernanza. Porque un Estado moderno es también un Estado que se integra al mundo, fortaleciendo su presencia en redes regionales e internacionales de alto nivel. Durante el año 2022, nuestro gobierno ejerció la Vicepresidencia de Mercociudades, una de las redes con más importancia y proyección de América Latina. A esto se suma la formalización de vínculos bilaterales, convenios internacionales y el hermanamiento con 5 gobiernos locales extranjeros: con Montevideo y Canelones de Uruguay, con Valparaíso de Chile y con Nanchang y Mianyang de China. Todos estos convenios de cooperación nos permitieron acceder a financiamiento de programas en materia de educación, ambiente, género, cultura y procesos de gobierno.

AGUA/AIRE

53

CIERRE

En la campaña de 2019 le dije al anterior intendente que no había gestionado lo que tenía que gestionar para solucionar los problemas de Quilmes, y que no había levantado la voz para decirle al presidente Macri y a la gobernadora Vidal que frenaran el ajuste sobre nuestro pueblo.

Me comprometí con mis vecinos a no hacer lo mismo que él. A hacer lo que tuviera que hacer y decir lo que tuviera que decir para defenderlos. Ustedes saben que siempre les dije al Presidente y al Gobernador lo necesario para mejorar aquello que estaba mal. Y lo sigo haciendo. Mejorar la situación económica que dejó Macri, producto de la deuda que tomó con el FMI, sigue siendo un desafío. Mejorar la seguridad de nuestros habitantes, también. No nos pueden decir que no damos las discusiones que hay que dar cuando algo afecta a los quilmeños y quilmeñas. Damos las discusiones que hay que dar, y hacemos lo que hay que hacer.

Porque tener el honor de representar a los vecinos de mi lugar en el mundo conlleva la responsabilidad de trabajar por todos y cada uno de ellos, independientemente de a quién voten.

Somos parte de una generación política que viene a transformar la Argentina. Somos parte de una generación política que viene a construir un país más justo. Una generación que se compromete a mejorarle la vida a la gente, y lo cumple. Siempre dando la cara, siempre escuchando, planificando y haciendo.

54

Como Néstor y Cristina, no dejamos las convicciones en la puerta de ningún lado. Como Néstor y Cristina, vamos a trabajar, trabajar y trabajar hasta que Quilmes y la Argentina sean como las soñamos.

Seguiremos, con amor y alegría a pesar de las dificultades, porque como decía Jauretche “nada grande se puede hacer con la tristeza”. Y nada grande se puede hacer, tampoco, sin un pueblo comprometido participando activamente. Por eso los sigo invitando, a todos y a todas, a construir unidos el Quilmes que soñamos.

Estos 4 años, esta primera gestión, son las bases de la transformación. Necesitamos más tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Necesitamos que los vecinos nos sigan acompañando. Que no nos juzguen por prejuicios sino por los resultados de nuestra gestión.

Que nos juzguen por:

• La nueva estación de tren.

• Los 210 nuevos patrulleros.

• Las 1.000 alarmas comunitarias.

• Los 46 espacios verdes recuperados y mejorados

• Las obras hidráulicas.

• Las 1.000 cuadras con baches reparados.

• Las 1.500 cámaras de seguridad y la extensión de la fibra óptica. • Los 3 nuevos polideportivos.

55

• Los 35 tótems y los 28 lectores de patentes. • Los accesos a la ciudad renovados.

• Las 170 paradas seguras.

• El 100% de Luminaria LED.

• La nueva Alcaidía.

• Las 2 nuevas Estaciones de Monitoreo Urbano.

• La triplicación de la flota de camiones de residuos.

• El Complejo Socio Ambiental EcoParque Quilmes.

• Los 14 Ecopuntos.

• La limpieza estructural de los arroyos.

• La reforma integral del Centro de Rehabilitación Infantil.

• Los 2 Centros de Zoonosis.

• El mercado de la comunidad

• Los 2 nuevos jardines municipales.

• Los 5 Centros de Desarrollo Infantil.

• Los 2 nuevos Centros de Gestión y Participación Ciudadana.

• La nueva guardia y las salas de internación en el Hospital de Solano.

• Los 2 Centros de Atención para Mujeres y Diversidades.

• La nueva sede municipal y el registro civil en Solano.

• La nueva Casa de Abrigo .

• Las obras en más de 200 entidades y clubes de barrio.

• Los 3 nuevos polideportivos.

• El nuevo Hospital Modular en Bernal Oeste

• La refacción integral y el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte. • La nueva peatonal de Quilmes

• Los 12 nuevos edificios educativos.

• Las obras en todas las escuelas.

56

• Y las 800 cuadras pavimentadas

Si hicimos todo lo que mencioné, con pandemia mediante, imagínense lo que somos capaces de hacer en los próximos 4 años.

Este año es un año electoral. Este año los vecinos van a elegir si continuamos a cargo del gobierno municipal. Quiero decirles que elijan lo que elijan, no permitan que se haga menos. Sigan exigiendo. Sigan reclamando. Sigan marcando las prioridades. Nosotras, demostramos que es posible, y que para nuestro proyecto es sólo el comienzo.

Nunca más gobiernos antipopulares. Defiéndanse con su derecho a elegir y que no vuelvan aquellos que los miran con la nuca.

Nunca menos. Siempre para adelante.

De esta manera, dejo inaugurado el período 141 de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes.

Muchas gracias.