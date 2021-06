Este jueves, al líder de la banda quilmeña Kapanga, Martìn ‘El Mono’ Fabio, le tocó vacunarse. El músico publicó una foto en sus redes, e incluso cirsuló un video post pinchazo.

“Hoy me tocó a mí la #VacunaCOVID19. Estoy muy feliz de estar contento Cara sonriente #Astrazeneca (si me vuelvo indio no me importa Cara que guiña y saca la lengua#GraciasVacunadorxs Centro de Veteranos de Malvinas Quilmes, en el dia de la afirmacion de los derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas”, dijo el ‘Mono’ en sus redes sociales