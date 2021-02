Por Carla Rodríguez Miranda

El 1º de marzo comienzan las clases a través de un sistema de presencialidad que exhibe matices según la escuela. Las variables son el espacio físico, el número de estudiantes por curso y los recursos disponibles.

A LA EXPECTATIVA

Durante esta semana algunas familias tienen la reunión con los directivos, pero otras están esperando que definan la fecha. A pesar de ello, en Quilmes primará la modalidad “combinada” que alterna clases presenciales y actividades no presenciales.

Las directoras consultadas están planificando el regreso a las aulas en función del protocolo jurisdiccional, con la excepción del nivel inicial que aún no lo recibió. Asimismo, otras directoras consultadas aguardan los comunicados oficiales de las declaraciones públicas realizadas por Agustina Vila, Directora de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Y, también, están quienes esperan la reunión con la inspectora para definir el regreso a las aulas. Mientras definen la organización del tiempo escolar, algunas directoras esperan la limpieza de los tanques para garantizar el agua potable o los insumos para la higienización del establecimiento.

Por otra parte, en algunas escuelas están registrando los estudiantes que van a asistir a las clases presenciales para diagramar los subgrupos. De acuerdo con el borrador de la resolución del Consejo Federal de Educación los estudiantes, que formen parte de los grupos de riesgo o convivan con personas que presenten una comorbilidad asociada a COVID-19, serán eximidos de asistir de manera presencial y deberán presentar el certificado médico o acreditar la convivencia. A pesar de ello, en algunas escuelas contemplarán las situaciones y no pedirán el certificado. Para dichos estudiantes las actividades no presenciales garantizarán su escolaridad.

UN ESCENARIO VARIOPINTO Y DISPAR

A pesar de que Vila expresó en los medios nacionales que los estudiantes de la provincia tendrán 4 horas de clases diarias, el sistema de presencialidad no será el mismo para todas las escuelas.

En las escuelas de gestión pública hay diferentes esquemas previstos. Una escuela dividió al curso en 3 subgrupos de 10 estudiantes y cada uno asistirá dos veces por semana 3 horas y media. Mientras que otra escuela divide el curso en 2 subgrupos y cada uno asiste dos veces por semana 1 hora y media. El resto de los días los estudiantes realizarán actividades no presenciales. De acuerdo con las fuentes consultadas, aún no recibieron los cuadernillos por lo que algunas escuelas destinarán los fondos de la cooperadora para realizar las fotocopias de las actividades, que luego distribuirán a los estudiantes.

En las escuelas de gestión privada se destacan matices en función de las condiciones edilicias y la matrícula. Algunas escuelas plantean un esquema semanal de 3 horas y media de clases diarias. Hay escuelas que deben alternar tres subgrupos mientras que otras dos. Por otra parte, hay escuelas que brindarán 4 horas de clases diarias 4 días a la semana y alternan dos subgrupos. Para quienes no asistan de manera presencial, prevén que las docentes realicen clases por zoom o filmarán la clase presencial para luego subir a la plataforma virtual. Además, diseñarán actividades asincrónicas.

No obstante, la resolución del Consejo Federal de Educación plantea que las actividades no presenciales orientada por la escuela debe desarrollarse de manera autónoma, con el acompañamiento de las familias o de instituciones de la comunidad articuladas con la escuela. De este modo cumplir con la carga horaria del personal docente. Otro aspecto es que la modalidad combinada que diseñe cada escuela se debe mantener al menos hasta el primer corte de evaluación parcial (un trimestre).

En suma, cada directora organiza el espacio y el tiempo escolar en función de las condiciones edilicias, la matrícula y los recursos disponibles lo cual cristaliza la disparidad social.

SIN ACTOS PÚBLICOS

Los directivos de las escuelas de gestión pública están alertas ante problemáticas que no son atendidas, pero hacen al funcionamiento de la escuela. Por un lado, no saben cómo reemplazarán a las docentes que se tomen licencias debido a que no hay actos públicos. Por otra parte, no están definidas las tareas ni el lugar de trabajo de los auxiliares encargados del comedor, que en esta etapa no cumplirán sus funciones habituales debido al cierre de los comedores.

VACUNACIÓN

En Quilmes a partir del 18/02/21 comenzará la vacunación a Docentes y Auxiliares que se inscribieron en www.vacunatepba.gba.gob.ar. Los docentes y auxiliares que deberán concurrir serán citados por mail en el lugar, día y horario establecido a tal fin.