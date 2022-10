No es la primera vez que Mora decidía ir a bailar a El Bosque con dos amigas. Hace poco más de un mes cumplió 18 años y una de las salidas como mayor de edad que hizo fue justamente en ese boliche. Pero el sábado pasado no la dejaron entrar "por su ropa".

"No me dieron ningún tipo de explicación. Llamaron a un guardia y me siguieron hasta la puerta para asegurarme de que no vuelva a entrar" contó la joven luego de que le dijeran: "Así no vas a poder entrar".

Por este acto de discriminación, el local nocturno podría ser sancionado por violar la constitución en su artículo 16 y la Ley 26.370, que establece el funcionamiento de los boliches.

Mora contó a El Suburbano en detalle la situación con bronca y angustia. "Entramos y ya el patovica de la entrada nos miraba mucho, pero cuando le mostramos nuestros DNI nos dejaron pasar sin problemas".

"Cuando estoy por pagar -siguió- vino un hombre por detrás, me tocó el hombro y me dijo: "Disculpe señorita pero así vestida no va a poder entrar".

En ese momento yo reaccioné diciendo "¿Ehh?" porque realmente no entendía la situación... Yo estaba vestida prácticamente igual que la vez anterior que había ido al boliche.

Inmediatamente el hombre (que en ningún momento se identificó) le dijo a Mora "Sígame" y lo acompañaron las tres chicas.

Sus amigas indignadas increparon a esta persona por el acto discriminatorio del que estaban siendo testigos. Pero el único argumento y respuesta de este hombre fue: "Por las cámaras me dijeron que así no va a poder entrar".

Según contaron las jóvenes, acto seguido la persona que las apartó llamó a un guardia de seguridad y le pidió que las acompañara hasta la puerta. "¿Las podés acompañar?" Y les dice a ellas -relató Mora- ¿Ustedes la acompañan o se quedan?"

"No me dieron ningún tipo de explicación y llamaron a un guardia y me siguieron hasta la puerta para asegurarme de que no vuelva a entrar... Y nada, ni siquiera me dieron una explicación. ¿Dónde dice que yo no puedo entrar a El Bosque con una chomba y un pantalón pescador por debajo de la rodilla? Nosotras lo decíamos tipo pero esto no puede no puede hacerse... es discriminación... no entiendo. Y él, nada, repetía que por las cámaras le dijeron que yo me tenía que ir."

Derecho de admisión y permanencia

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, y cualquier acto discriminatorio viola este artículo de la Carta Magna.

Sin embargo, la Ley 26.370 (que establece las reglas para la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos) establece que el lugar puede decidir a quién admite y a quién no, pero no arbitrariamente.

Y en esto la ley es muy clara. Se debe "exhibir las causales de admisión y permanencia que se fijen en su propio estable-cimiento, donde deben incluir el valor de la entrada o consumición obligatoria si correspondiere. Las mismas deben estar en forma escrita, fácilmente legible y en lugar visible en cada ingreso de público o taquilla de venta de localidades de los referidos lugares de entretenimientos."

En este caso no había cartel alguno en lugares visibles y tampoco el personal que expulsó a Mora del boliche invocó con precisión cuál fue la causa explicitada en las pautas de admisión y permanencia que estaba incumpliendo.

En la web argentina.gob.ar se explica muy claramente: Los organizadores pueden negarle la entrada a un boliche a cualquier persona por la forma de vestir, pero siempre que la regla sea para todos igual. Por ejemplo, si en el local no permite entrar con gorra y alguien va con una gorra, no va a ingresar. Pero para que esto no sea discriminatorio, nadie con gorra tiene que poder entrar.

Algo que en este caso no se cumplió, ya que Mora había estado unas semanas atrás y había ingresado sin problemas.

Pero eso no es todo. El organizador tiene la obligación de tener carteles en la entrada o donde se venden los tickets con las condiciones para el ingreso.

Cuentan las chicas que no vieron ningún cartel que estableciera las pautas de ingreso y que tampoco les informaron cuál era la causa por la cual no le permitieron el ingreso a Mora.

En estos días Mora y su familia están evaluando iniciar además otras acciones legales contra El Bosque. Por lo pronto, ya realizaron la denuncia ante el Registro de empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia (RENCAP).

Si sos víctima o testigo de un acto de discriminación, Podés hacer la denuncia en el RENCAP (Registro de empresas y trabajadores de control de admisión y permanencia) ingresando aquí y completando el formulario. También podés recurrir a la policía, el juzgado de turno, y el INADI.

Los boliches deben tener en la entrada un cartel con el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional que habla de la igualdad ante la ley de todos los habitantes y la frase:

"Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia".

Este cartel es obligatorio y si el local no lo tiene puede ser multado.