Durante la mañana de hoy el Secretario general de ATE Quilmes y la CTA-A Claudio Arévalo con los compañeros del nosocomio, Raúl Meza, Sergio García y Luis Pereira, junto a los representantes de ATE Provincia de Buenos Aires, mantuvieron una reunión con el Leonardo Buzzo subsecretario del Ministerio de Salud, e Ignacio Grosso Jefe de Gabinete.

Informaron desde el gremio que se consigueron:

👉 30 cargos, paulatinamente de a 10 cargos que van a ocupar los servicios de limpieza.

👉Para mediados de Mayo se llamará al concurso de enfermería.

👉 Por la Ley de discapacidad al compañero César Romero queda en Planta del Ministerio.

👉 El Ministerio se comprometió que para fines de Mayo los becados pasarían a Planta.

👉 Concurso de personal y servicios integrados para el segundo cuatrimestre.

“Esta lucha no termina, si bien hoy festejamos esto no termina acá”, dijo Arevalo, quien agregó: “Seguimos por más, por lo que nos han prometido un hospital de Alta Complejidad, la cantidad de personal suficiente profesionales y no profesionales”.