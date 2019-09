El secretario adjunto de ATE, Alejandro Quiñonez, participó de la reunión de Unidad Educativa de Gestión Distrital, integrada por la Jefa Distrital Andrea Marzarolli, Inspectoras de nivel inicial y primario, el Director de la DPI de Quilmes, el Director del SAE Diego Picasso hasta ese día, y los sindicatos de la educación de Quilmes.

Según se informó, en la reunión se trató la Emergencia Alimentaria para los Comedores Escolares, “emergencia que desde ATE y el Frente Gremial venimos reclamando en la calle desde el año pasado frente al cre-cimiento del hambre, la desocupación y la pobreza en nuestro distrito y en todo el país, producto directo de las políticas de Macri, Vidal y Molina. Frente a la decisión del Poder Legislativo y Ejecutivo de implementarla, se discutió particularmente cómo se llevaría a cabo en las escuelas”, detallaron desde ATE.

En el encuentro, desde ATE se planteó “el incremento de alimento debe ir acompañado con un aumento del recurso humano, es decir, mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores auxiliares de cocina, para la elaboración de los alimentos”.

“Desde el SAE dijeron que la emergencia iba a estar dirigida principalmente a las escuelas secundarias, que hoy no tienen comedor ni tampoco meriendas reforzadas. Se discutió acerca de la viabilidad de la ejecución de esos planes, barajando distintas opciones. Desde ATE y el Frente Gremial planteamos que hoy son muchas las escuelas primarias que han incrementado la cantidad de niños que van al comedor debido a la situación de hambre y crisis social y que es necesario un relevamiento de las 87 escuelas primarias”, aseguraron.

Al finalizar, se informó que “se acordó que se harán los relevamientos de escuelas primarias y secundarias y se resolverá el modo en que se implemente en las escuelas, sin sobrecargar a las y los trabajadores, exigiendo el nombramiento necesario de trabajadores en las escuelas que elaboren alimentos”. Cabe destacar que la Emergencia Alimentaria no dispone de fondos propios o nuevos, sino que se ejecuta a partir de la redistribución de fondos, con lo que peligran las obras edilicias anunciadas por el SAE, cosa con la que no estamos de acuerdo y pensamos tomar medidas de no concretarse los acuerdos”.

En medio de la reunión del viernes, Picasso anunció que renunciaba a su cargo por motivos personales. Lo reemplaza Laura Hernández, hasta ahora directora de Comercio y esposa de Juan Mendizabal, a cargo de Seguridad.