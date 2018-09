El Concejo Escolar no recibió aún acuse de recibo de los telegramas enviados a los consejeros titulares de Cambiemos que pidieron licencia por tiempo indeterminado (figura que no existe en la ley de Consejos Escolares) en dicho documento se los solicita a los consejeros Pablo Gómez y Claudia Rodríguez “que asuman el cargo o que renuncien para poder regularizar la situación de los consejeros suplentes”. Se supo que hay preocupación en el cuerpo, tanto en oficialistas como en opositores por esta irregularidad, ya que corre peligro de nulidad todas las actas de sesiones labradas hasta el momento. Se supo que los consejeros presentarían en la próxima sesión que se eleve a personal de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia a los fines que se pueda resolver esto. Entre los consejeros y las consejeras se da por descontado que los titulares ya están al tanto de esta situación pero no van a hacer nada hasta que la directiva no venga del ejecutivo comunal.