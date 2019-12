En las últimas horas circuló un audio por guasap de María del Carmen, esposa del ex funcionario molinista, Rolando Peppi, quien fuera criticado duramente por haber cobrado casi un millón de pesos en su último haber debido a ‘licencias no gozadas’ desde que asumió. indignada por haberse difundido esto, la mujer en el audio de un minuto y medio, aclara que Peppi “no se liquidó ningún sueldo. Cuando él vió su recibo de sueldo fue a hablar con la gente de Haberes para decirle que le habían liquidado mal, entonces la gente de Haberes le dijeron que venía de arriba esa orden. No fue él quien se lo liquidó. Y si quieren hablar, vengan a nuestro domicilio, que somos gente decente que caminamos por las calles de Quilmes con la frente bien levantada”.

