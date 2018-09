Encabezados por el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, el concejal Mariano Camaño, el diputado provincial Fernando Pérez y los dirigentes Ricardo Cerna, María Elisa Ezquerra, y Ricardo Cobos, participaron del plenario convocado por la Unidad de cara a las elecciones internas del 28 de Octubre. Los grandes ausentes son los integrantes del denominado grupo ‘Radicales con Molina’.

El primero en tomar la palabra fue Camaño, quien señaló que “creemos que la situación amerita dar madurez política proponiendo conformar una lista de unidad”. A lo que agregó: “Para que Quilmes crezca como debe ser podemos ofrecer la mejor propuesta”.

Al tomar la palabra Fernando Pérez afirmo sobre la unidad que “es una apuesta que hacemos desde el Comité en Quilmes”, ya que la política -según su visión- “debe estar a la altura de lo que demanda la sociedad”.

“Este Partido tiene vocación de poder”, remató Pérez.

Asimismo, se dejó en claro que “todos los sectores fueron invitados y se van a seguir invitando a charlar”

A su turno, el dirigente Ricardo Cerna aseveró luego de dejar claro que no forma parte de Cambiemos que “hay que hablar con todos los sectores. Adhiero a la convocatoria que apuesta al diálogo. Hay que darle dirección, contenido. Esto es el inicio”.

“Nosotros somos un partido político”, aseguró Cerna. Y no dudó en afirmar: “Lo último que vamos a discutir son los nombres”. “Venimos a aportar”.

Por su parte, María Elisa Ezquerra manifestó: “Bienvenida esta convocatoria. Quedan pocos sectores que no están acá, y esperemos que se sumen”.