En un trabajo conjunto que se viene realizando desde principio de año, AySA y la Fundación Equidad ya llevan entregadas 48 computadoras a 24 cooperativas que ejecutan las obras a través del programa A+T y C+T (Agua+Trabajo y Cloaca+Trabajo) en toda la concesión de la empresa, para que puedan realizar sus trabajos administrativos.

Además, ya se han entregado a la Fundación, con el mismo fin, otras 258 computadoras que se encontraban obsoletas y 179 monitores. La Fundación selecciona los elementos que todavía sirven y arman nuevas PCs para acompañar el trabajo de las cooperativas que participan de esos convenios.

En la Municipalidad de Avellaneda se llevó adelante una nueva entrega de computadoras. La Directora de Relaciones Institucionales de AySA, Mayra Mariani realizó la entrega junto a Dario Palik, Subsecretario de Obras Públicas del Municipio y al finalizar el acto, sostuvo”Estamos cerrando un poco el ciclo de entregas que ya iniciamos desde marzo junto con la Fundación Equidad de computadoras que ya AySA no las tenía en uso. Junto con la Fundación Equidad decidimos reciclar y rearmar estas computadoras para que puedan serles funcionales, en este caso, a las cooperativas”.

Muy contenta por haber sido elegidos, Patricia Palacios, referente de la cooperativa 14 de Marzo, enfatizó: “Muchas gracias a AySA que nos está donando las computadoras, son de suma necesidad ya que nosotros una vez por mes hacemos la rendición de todo nuestro trabajo”.

Las cooperativas 14 de Marzo y 17 de Octubre trabajan en la instalación de más de 3700 metros de cañería para la expansión de cloacas que beneficiarán a más de 1600 habitantes, mientras que las cooperativas 16 de Septiembre y Unión Agentina de Trabajo son las encargadas de realizar el tendido de más de 6600 metros de cañerías de red de agua potable que beneficiará a más de 3500 habitantes de los barrios populares del partido de Avellaneda.

Leandro Ordoñez, de la Cooperativa 16 de Septiembre, destacó la importancia de estos programas: “Somos todos gente de Avellaneda, gente joven, emprendedora, que queremos salir adelante y que gracias a AySA que nos está dando una mano importante en esto, porque debido al momento crítico que estamos pasando tenemos trabajo”.

Las cooperativas que fueron beneficiadas en esta oportunidad son las encargadas de llevar los servicios de agua y saneamiento cloacal a los barrios Villa Inflamable, Villa Tranquila, Villa Corina, Santa Catalina, 16 de Marzo, La Esperanza y 29 de Abril.

Daiana Fenosquietto, representante de la cooperativa Unión Argentina de Trabajo: “Vinimos a recibir las compus, estamos muy contentos porque nos sirve para nuestro trabajo día a día administrativo. Feliz con el trabajo que está brindando AySA, arrancamos esta semana en Inflamable, contenta y agradecida. En este momento somos 21 trabajadores, estuvimos haciendo un curso de capacitación que nos brindó AySA, nos ayuda un montón a crecer”.

En esa línea, Mariani concluyó: “Nosotros desde marzo empezamos a impulsar fuertemente la responsabilidad social empresarial, trabajando en este caso con Fundación Equidad. Estamos haciendo que la rueda circule y me parece que es clave que las empresas nos juntemos y unamos nuestras fuerzas, lo que cada uno sabe y brindarlo a la comunidad para que la comunidad pueda trazar desde todos lados. La Fundación Equidad es la que hace el trabajo técnico y nosotros somos las que unimos las voluntades”.?