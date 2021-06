Lucía nació con síndrome de TAR (Trombocitopenia y Agenesia Radial Bilateral), sus padres buscaron la operación que más beneficios pueda brindarle y encontraron una técnica que solo la realizan dos médicos de EEUU llamada ulnarization o cubitalización. En Argentina solo se realiza una técnica anterior con resultados no tan efectivos llamada centralización.

Al realizar el pedido a la prepaga para la cirugía en el exterior esta la rechazó por lo que en 2018 iniciaron un recurso de amparo.

El cuerpo médico forense determinó que debe íntervenirla el profesional con mayor experiencia ya que el síndrome tiene una frecuencia de 0,42 cada 100000 nacimientos vivos.

El juez a cargo solicitó consultas al Garraham y a otros centros médicos donde la respuesta unánime fue que no hay especialistas en la técnica cubitalización. Por parte de la prepaga presentaron un médico especializado en centralización que reconoció no tener experiencia en cubitalización.

A fines de diciembre 2020 el juez dictó una cautelar obligando la cobertura de la cirugía en el exterior incluyendo viajes y estadía. La prepaga apeló el fallo en enero y los padres de Lucía la contestaron.

Posteriormente se programó la fecha de cirugía y se reservaron viajes, estadía además de realizarse un adelanto para confirmar la cirugía.

Faltando días para la fecha en que se debía completar el pago la cámara convocó de manera presencial a ambas partes pero los padres respondieron que con la fecha de viaje próxima, 04/06, no podían arriesgar la planificación por un potencial contagio de Covid.

La cámara canceló la cita programada para la misma fecha que la prepaga se le vencía el plazo de pago, 20/05, mientras esta última argumentó que por una disposición del BCRA la transferencia se programó para el jueves 27/05. Llegado el día se perdió comunicación por completo con la prepaga y solo se tuvo respuesta pasadas las 14 hs del viernes 28/05 donde informaron que ese día salió la apelación indicando que no debían pagar la cirugía. Adicionalmente tampoco cubrirían la estadía, que coordinaron pague la familia bajo condición de reintegrar el gasto, mientras los pasajes no los cancelaban ya que adquirieron los de menor costo que no incluyen despacho de equipaje ni reembolso.

A partir de entonces la familia de Lucía reclama justicia por lo sucedido e inició una recaudación para cubrir la cirugía.