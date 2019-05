Llamó la atención ver al ex intendente y actual precandidato Francisco “Barba” Gutiérrez en las tribunas durante el acto que encabezó el pasado fin de semana la fórmula Fernández-Fernández en Merlo. La imagen muestra al “Barba” alejado de los invitados especiales, y los consultados no duda-ron en facturarle su pasado randazzista. Insinuación del potencial por qué no fue un “invitado especial”. Se sabe que el ‘Barba’ es impredecible, y dará batalla.