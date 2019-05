“Me encantaría saber quién se hará responsable de la muerte de los animales mientras esta medida esté vigente, porque acá estamos hablando de maltrato y de explotación de seres, se trate de un caballo o de un ser humano”, dijo el asesor letrado de la Municipalidad de Berazategui

Tras los recursos de amparo presentados por el abogado de los carreros de Berazategui, Dante Morini, en tres juzgados de Quilmes, que intentan detener la Ordenanza que prohíbe la tracción a sangre dentro del distrito, desde el área de Asesoría Letrada del Municipio responsabilizan al poder judicial ante la posible muerte de animales. Y dejan en claro que la aplicaciòn de la ordenanza municipal continùa.

Los recursos de amparo fueron presentados en tres juzgados de Quilmes: en el de familia, en el penal y el laboral, todos patrocinados por el doctor Morini, y aunque no fueron notificados a la Municipalidad de manera correcta, preocupa quien asumirá la responsabilidad de la posible muerte de animales, afirmaron desde el Palacio Municipal.

La Ordenanza la Nº 5694, impulsada por el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, en marzo de este año, fue sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante. Y hace efectiva la prohibición de la tracción a sangre en todo el distrito. Esta reglamentación establece, además, la creación de un Registro Único Obligatorio para los Recolectores Informales de la Ciudad, a quienes en breve se les estará haciendo entrega de una bicicleta eléctrica, en comodato, para que puedan seguir cumpliendo con sus tareas. El objetivo de la iniciativa es evitar el maltrato animal, sancionando a todos aquellos que maltraten a los caballos.

En relación a las medidas cautelares sancionadas por el juzgado de Quilmes, Gustavo Campos, asesor letrado de la Municipalidad, se preguntó: “Me encantaría saber quién se hará responsable de la muerte de los animales mientras esta medida esté vigente, porque acá estamos hablando de maltrato y de explotación de seres, se trate de un caballo o de un ser humano. Porque los que tiran son animales que están absolutamente desproporcionados, en relación a la carga que llevan, y desbordados por la cantidad de horas que trabajan –casi 24 -, entre otras injusticias. Entonces, me es muy difícil hablar de lo jurídico, pero la verdad no sé dónde ha quedado la sensibilidad de la justicia en este caso que, ante la duda –aparentemente-, saca una medida cautelar”.

Y también agregó: “Invito al juez a que venga a ver el estado en el que llevan a los caballos rescatados a la Clínica Veterinaria de la Municipalidad, y que lamentablemente no tienen quien los defienda, por más que hay una ley de maltrato animal desde el año ’54”.

“Es importante resaltar que los amparos tienen solamente efecto para las personas que lo presentan. No perjudica a los efectos de la Ordenanza en general” –agregó Campos-, y continuó: “La Municipalidad de Berazategui no va a dejar que circule ningún carro con un caballo en mal estado y ningún carro a tracción de sangre humana. Si llega la notificación de la medida cautelar, seguramente la apelaremos, y me encantaría tener las herramientas para hacer responsable al juez de la consecuencias de los animales, porque estamos hablando de muerte y de daños”.

CTEP: “Hay que avanzar en un sistema de reciclado con inclusión de los cartoneros”

Así lo afirmaron la referente del MTE – CTEP, Laura Cibelli y su par de Tres Banderas, Ezequiel Arauz, ambas organizaciones del espacio del dirigente social Juan Grabois hicieron referencia a la problemática de la Tracción a Sangre (TAS), un tema que viene siendo parte de la agenda política regional, con novedades judiciales en Berazategui y Quilmes.

Cibelli, cabeza de la organización de los carreros y cartoneros de Quilmes, explicó que tras la reciente movilización al Tribunal Oral N°5, la respuesta que recibieron del parte del poder judicial fue positiva. “En realidad la jueza no se manifestó respecto del TAS en sí, porque entiende que muchas familias tienen su sustento diario del cartoneo a caballo. Acá hacen falta políticas públicas que atiendan el principal problema, que es laboral, ni judicial ni policial”, explicó.

“No pedimos nada muy extraño, en Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Lomas se pudo avanzar en sistemas que favorecen que los carreros dejen de usar los animales sin sacarle su fuente de ingresos a nadie. Eso se puede hacer en Quilmes, le hemos presentado proyectos a Martiniano Molina de cómo llevarlo a cabo. Este tema se resuelve con la acción del Estado para garantizar derechos”, agregó.

Arauz, referente de la agrupa-ción política de Grabois en Quilmes, explicó por su parte que desde ese espacio vienen trabajando “en la implementación de un sistema de reciclado con separación de la basura en origen en el cual, paulatinamente y mediante la regulación estatal se vaya dejando de usar a los animales”.

“El sistema municipal debe incluir carreros y cartoneros, aseveró Arauz.