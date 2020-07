Desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui incorporó la herramienta de WhatsApp para seguir llevando adelante el Programa de Asesoramiento Materno Infantil y, de esta manera, no interrumpir la asistencia a bebés de riesgo. Ya son 110 las familias que reciben asistencia por esta vía durante la cuarentena.

Está dirigido a madres y padres de bebés que tienen mayor riesgo perinatal, que tuvieron un curso neonatal complejo; o bien, son prematuros. A través de un grupo de WhatsApp se les brinda atención a distancia las 24 horas, y además se los visita en los hogares para la aplicación de vacunas y entrega de medicamentos y leche.

La directora del Área de Materno Infantil de Berazategui, Dra. Estela Valiente, informó: “Tenemos un equipo que viene trabajando desde hace años con los bebés de riesgo, pero ante este contexto de pandemia -en el que no hay que salir de casa-, empezamos a pensar cómo no dejar de contener a las familias en esta situación. Por eso pensamos en utilizar WhatsApp, porque casi todos tienen acceso a esta aplicación”, y agregó: “Empezamos con 47 familias y hoy, cuatro meses después, tenemos 110. Por medio del grupo nos hacen consultas de todo tipo y lo venimos llevando adelante con éxito, debido al gran trabajo que realizan todos los integrantes del área”.

El Programa de Asesoramiento Materno Infantil es un trabajo integral que comienza con la detección de los bebés de riesgo al nacer y el acompañamiento posterior. La persona encargada de visitar los hospitales en búsqueda de los recién nacidos es Franca De María, enfermera de la Secretaría de Salud, quien detalló: “Recorremos las áreas de Neonatología y Maternidad para charlar con las mamás sobre la importancia del control del recién nacido, la lactancia materna, los controles postparto, y les ofrecemos un turno pediátrico en alguno de nuestros Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Este trabajo lo realizamos siempre; y ahora, por la pandemia, lo articulamos con el asesoramiento por WhatsApp para que las mamás continúen contenidas”.

En tanto, la pediatra y neonatóloga María Córdoba, destacó: “El objetivo es evitar que la familia salga de su casa, se trata de acompañarla en todo momento”, y subrayó: “Nos escriben en el grupo, nos mandan audios o videos, y nos presentan inquietudes de todo tipo. Incluso, envían los datos para que un enfermero vaya a vacunar a los bebés a sus casas”.

Además de las consultas que puedan surgir, se envía periódicamente información y consejos sobre promoción y prevención de la salud en general, sobre todo del lavado de manos y su importancia.

En el caso de que sea requerida una asistencia extra, durante el día se envía una ambulancia de la Coordinación de Emergencias Médicas (CEM) y, solo si es necesario, se hace el traslado al Hospital Evita Pueblo. Con éste se mantiene el contacto para que el Servicio de Pediatría informe la historia clínica del bebé y así poder ser evaluado de forma más completa.

Este Programa atiende casos que tienen domicilio en Berazategui y fueron dados de alta de los hospitales Evita Pueblo, Garrahan, Posadas y Sor Ludovica.

Quienes quieran obtener más información o realizar consultas, se pueden comunicar al 4356-9200 (internos: 1103 o 1214), de lunes a viernes de 8.00 a 15.00.