A través de denuncias sobre la violación de la cuarentena obligatoria por parte de una ciudadana de origen chino recién llegada de viaje, la Municipalidad de Berazategui tomó cartas en el asunto junto con personal policial y judicial.

Se realizaron controles de salud en la vivienda de sus familiares residentes en el distrito (esposo e hijos) y se notificó al Municipio de Quilmes, donde vive esta persona, para que se le realizaran los exámenes pertinentes. Más allá de que ninguno de ellos demostró tener síntomas, todos fueron puestos en cuarentena.

“El martes tomamos conocimiento de la presencia en el distrito de una mujer de origen chino que habría regresado de un viaje y violado la cuarentena dispuesta a nivel nacional. Inmediatamente, desde las Secretarías de Seguridad y de Salud de Berazategui, con la participación de la policía y la intervención del Juzgado Federal de Quilmes -que es el que tiene injerencia en el caso-, se dispusieron las medidas sanitarias y procesales correspondientes”, explicó el Coordinador General de la Secretaría de Seguridad local, Marcelo Sieczka.

Sin embargo, cuando las autoridades llegaron hasta el domicilio de la familia, la mujer no se encontraba en el lugar, sino en su casa, ubicada en Ezpeleta. Es así que, tras realizarles los estudios médicos a su marido y a sus dos hijos, que no mostraron síntomas de la pandemia, rápidamente se dio aviso sobre la situación a las autoridades sanitarias de la Municipalidad de Quilmes. Allí, los encargados de realizar los controles del caso, se contactaron con la persona, quien inmediatamente se sometió al control y también se mostró asintomática. De todas formas, para mayor seguridad, el Juzgado Federal dispuso que toda la familia se mantuviese en cuarenta.

“Aquellos vecinos que vean que alguien no cumple con la cuarentena, pueden comunicarse a las líneas establecidas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (134) y por el Ministerio de Salud de la Nación (0800-222-1002), o al Centro de Operaciones Municipal (0800-999-2525); porque todos debemos tomar conciencia de que se trata de un momento de emergencia a nivel mundial y que a esta pandemia la combatimos a través de tres puntos: la responsabilidad, la solidaridad y la empatía con el otro”, concluyó Sieczka.