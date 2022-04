En el marco de las actividades invernales organizadas por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes, comenzó a desarrollarse la temporada de pileta climatizada en el Complejo Municipal Los Privilegiados (156 y 50, Plátanos). 2.300 vecinos y vecinas de todas las edades se inscribieron para participar de esta propuesta gratuita, que se extenderá desde abril hasta noviembre.

"Estamos felices de poder comenzar un año con presencialidad plena, apostando como siempre a la recreación y al deporte. Hace muchos años que el intendente Juan José Mussi tiene propuestas de mucha calidad para todos los berazateguenses", expresó la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes municipal, María Laura Lacava.

A su vez, Damián Pino -coordinador de las actividades en la pileta- comentó: "A los chicos que van avanzando se les va proponiendo nuevos desafíos a través del juego, porque esa es la diferencia que tenemos nosotros: educamos a través del juego. Los nenes vienen a la pileta a jugar y a aprender".

Carlos Reina, vecino de la ciudad, inscribió a su nene de 6 años y contó: "Traje a Tobías (mi hijo) y está muy contento de poder aprender natación. Es una gran actividad para él. Además, es un lugar hermoso, donde se respira aire puro y está todo muy cuidado".

Por su parte, Maximiliano Cos -vecino de Berazategui- opinó: "Es importante la integración de las infancias. Me parece ideal porque no en todos los municipios se hace. Hay muchos chicos que quizás no pueden pagar una pileta o una colonia de vacaciones y el Municipio les da esa posibilidad de hacerlo".

Actividades en la pileta de natación del Complejo Municipal Los Privilegiados:

Las clases de natación están separadas según las diferentes franjas etarias. Actualmente son 2.300 los vecinos y vecinas que asisten entre adultos mayores (más de 60 años), adultos menores (17 a 59 años), adolescentes (12 a 16 años) y niños (6 a 11 años). Además hay clases para personas con discapacidades (niños, adolescentes y adultos de 3 a 50 años con discapacidad intelectual leve, retraso madurativo y TEA).