El Municipio de Berazategui continúa realizando la instalación de 34 nuevos sanitarios en la Costa de Hudson. La obra, impulsada por el intendente Juan José Mussi, busca mejorar la infraestructura y el confort de los vecinos y visitantes que disfrutan del paseo ribereño. Es realizada con fondos municipales, por las Secretarías de Obras Públicas, junto a la de Servicios Públicos y la Agencia de Tierras y Hábitat.

"Se está llevando adelante un nuevo complejo sanitario para que este verano los vecinos puedan tener comodidades dentro de las instalaciones de la Costa del río", informó Sergio Faccenda, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad. Y explicó: "Esta obra contempla la instalación de 34 sanitarios que estarán abiertos al uso público y contará con infraestructura adaptada para personas con discapacidad motriz, con rampas de acceso. Además, tendrá un sistema de agua potable provisto constantemente por el Municipio, a través de tanques cisternas y una planta de tratamiento de última tecnología para los líquidos cloacales. Estamos ultimando detalles, muy próximos a poder inaugurarla".

Según detalló el funcionario, "estas obras mejoran la calidad de vida de los vecinos. Este es un espacio emblemático de recreación y un pulmón que tenemos para disfrutar todos los y las berazateguenses. Además, contamos constantemente con los guardavidas, tenemos un módulo de salud que está siempre haciendo prevención. Se trata de un trabajo articulado entre varias Secretarías".

Asimismo, Cecilia Roldán, titular de la Agencia de Tierras y Hábitat, comentó: "Durante todo el año, pero sobre todo en verano, la gente viene a la Costa de Hudson a disfrutar, a hacer deporte, a recrearse. Los baños químicos no daban abasto, entonces se vio la necesidad de construir estos sanitarios para una mayor comodidad de los vecinos y vecinas. El Intendente siempre impulsa el desarrollo de este espacio recreativo para disfrute, comodidad y calidad de vida de nuestra comunidad".

Todos los veranos, la Costa de Hudson se convierte en un paseo gastronómico para todos los gustos, un espacio deportivo y recreativo abierto a toda la comunidad. El acceso es por la Avenida Diego A. Maradona (63). Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/obrasygestion.