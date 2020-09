Frente a la actual situación de toma de tierras en algunos partidos del Conurbano bonaerense, la Municipalidad de Berazategui informa que se encuentra trabajando con diferentes medidas preventivas para evitar que estas ocupaciones ilegales puedan concretarse en el distrito. En este marco, a través de su Agencia de Administración de Tierras y Hábitat, les solicita a los vecinos que, en caso de tomar conocimiento de acciones de estas características, colaboren con su denuncia, a los teléfonos 0800-999-2525 y 0800-999-0247.

“Desde su primera gestión como intendente, el doctor Juan José Mussi se ha pronunciado con una política antitoma de terrenos, porque consideramos que configuran un delito contra la propiedad, sea esta pública o privada. Por eso, desde el Municipio de Berazategui siempre hemos trabajado intensamente y de forma preventiva para evitar que estos intentos puedan concretarse”, explica la titular de la Agencia de Administración de Tierras y Hábitat municipal, Lucía Vega.

Además, la funcionaria aclara que “debido a lo que sucede actualmente en otros lugares y porque, además, públicamente hemos sido expuestos como un posible destino de toma organizada, hoy más que nunca nos encontramos abocados a esta labor”.

En este sentido, Vega detalla cómo es el accionar de la Municipalidad de Berazategui en el caso de intentos de toma: “Una vez que recibimos la denuncia, inmediatamente -sin importar la hora- nos comunicamos con la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía. De esta manera, hemos logrado que en todo este tiempo no se concrete ninguna toma”, indica. Por esta razón, debido a la propia dinámica de este protocolo interno, precisamente, resulta necesaria la participación de los ciudadanos y ciudadanas para que estas tomas no lleguen a concretarse.

“Como estamos muy pendientes de algunos predios y parcelas en particular, redoblando esfuerzos en este momento, necesitamos más que nunca de los ojos y la denuncia del vecino”, asegura Vega, y finaliza: “Así que quiero pedirle a los berazateguenses que, en caso de observar un hecho de estas características, no duden en denunciarlo. Se pueden comunicar con el Centro de Operaciones Municipal (COM), las 24 horas, al 0800-999-2525/0247”.