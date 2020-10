A través del Concejo Deliberante (HCD), se están trabajando proyectos de Ordenanzas para que el Municipio de Berazategui pueda conferir a la provincia de Buenos Aires diferentes predios de la Ciudad para la edificación de instituciones educativas. Se proyecta la construcción de Escuelas Primarias, de Educación Especial y la primera Escuela de Artes de Berazategui.



El presidente del Consejo Escolar, Héctor Peñalva, informó: “Este es el resultado de un trabajo arduo de los consejeros escolares y los concejales. Y vemos con mucho agrado que se lleve a cabo, porque es lo que va a permitir la regularización de las cesiones de tierras, donde se van a construir Escuelas o refaccionar algunas ya existentes”.

A su vez, Peñalva señaló: “En el barrio Néstor Kirchner, de la localidad El Pato, hace falta la construcción de una Escuela Primaria y una Secundaria. Por lo tanto, ya está en proceso el proyecto de Ordenanza que establece la cesión del terreno a la Provincia, que posibilite la licitación y el posterior inicio de la obra”. Y agregó: “También tiene resolución del HCD, pero falta la Ordenanza, la cesión de terrenos para construir una Escuela de Educación Secundaria Técnica y un Jardín de infantes en el barrio Los Pinos, de Gutiérrez”.

Además, el Presidente del Consejo Escolar explicó: “Está en proceso de cesión una parcela grande en el barrio Textil, que se va a destinar a la construcción de la primera Escuela de Arte en el partido y también una Escuela Especial”.

Asimismo, están solicitadas las ratificaciones de Ordenanzas ya existentes, para que no caduque la cesión de tierra otorgada -en su momento- para la construcción de Escuelas Primarias en los barrios San Marcos, Villa Rial y 6 de enero; de una Escuela Especial en el barrio Once (El Pato); para que las Secundarias N° 12 (Sarmiento), N° 17 (Los Ciruelos), N° 46 (Once) y N° 56 (Gutiérrez) tengan sus propios edificios; y para el Centro de Educación Complementario (CEC), una institución educativa de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social que complementa y fortalece el trabajo de las escuelas y jardines de infantes de la zona.

Por otro lado, con el apoyo del intendente Juan José Mussi, se solicitará a las autoridades del PIP (Parque Industrial Plátanos) la cesión de dos parcelas de terreno para solicitar con posterioridad al Gobierno provincial la construcción de nuevos edificios para la Primaria N° 48, de Bustillo; además de anexos para el Centro de Educación Física, que actualmente funciona en la Primaria N° 22, de Plátanos, y en otro predio lindero a la EES 6 para un anexo del Instituto Superior de Formación Docente N° 50.