En Berazategui se implementó la realización de los trámites en forma online para habilitar los comercios minoristas. Esta medida permitirá que los comerciantes no tengan que salir de su casa para habilitar su local. El trámite online es 100% efectivo y no requiere de la presencia en ninguna Dependencia.

A partir de ahora, los interesados solo deberán ingresar a berazategui.gob.ar/tramites y completar sus datos. “El objetivo de esta plataforma es agilizar los trámites de las habilitaciones comerciales minoristas, tal como en su momento nos encomendó el intendente Juan José Mussi. Lamentablemente, en el medio, nos sorprendió esta pandemia. Pero, por suerte, ya lo teníamos bastante adelantado. Así que ahora pudimos lanzar esta página municipal, que les facilitará el trabajo a todos aquellos vecinos y comerciantes que deseen habilitar su comercio”, informó el secretario de Trabajo y Desarrollo Productivo municipal, Juan Manuel Parra.

Por el momento, la plataforma permitirá la gestión de cuatro trámites: la habilitación comercial, la ampliación de parcela, el traslado del comercio y su transferencia. No obstante, la idea es ampliar próximamente el servicio al sector industrial. “El objetivo es que, en el corto plazo, también las industrias puedan realizar sus habilitaciones de manera online”, indicó Parra.

El lanzamiento de la herramienta digital se realizó a través de una videoconferencia encabezada por el Intendente; y, además de Parra, también participaron representantes de todas las Cámaras de Comercio de Berazategui y el Centro de Martilleros.

En ese sentido, el Secretario de Trabajo resaltó: “Con esta medida, evitamos que los contribuyentes tengan que acercarse hasta las diferentes dependencias municipales para tramitar la habilitación, algo sumamente importante en la actual coyuntura de emergencia sanitaria por COVID-19, al disminuir la exposición a posibles contagios. A partir de ahora, podrán hacerlo todo a través de la Web y solamente deberán acercarse el último día, ya finalizado el trámite, para firmar la documentación pertinente”.

Por otra parte, el funcionario destacó lo fácil que les resultará a los vecinos utilizar esta web. “Solo tienen que ingresar a berazategui.gob.ar/tramites y completar sus datos personales. Luego, tendrán que ir a la sección ‘Trámites’ de la Municipalidad y elegir la pestaña de ‘Habilitaciones comerciales’. Una vez completados todos estos pasos, sumado al envío correspondiente de la documentación, les llegará un mail con la notificación de que han logrado ingresar de forma correcta. Finalmente, a través de ese mismo correo electrónico, les indicaremos los pasos a seguir para poder concluir el trámite”, detalló el Secretario de Trabajo de Berazategui.