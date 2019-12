Así lo afirmó el presidente del bloque Juntos por el Cambio Quilmes, Juan Manuel Bernasconi, quien explicó que en el HCD conduce un bloque de casi la mitad del cuerpo. Además, reflexionó sobre sus cuatro años al frente de la Presidencia del Concejo Deliberante y realzó el trabajo territorial que hace el sector político que conduce Emilio Monzó.

-¿Qué balance hace de estos cuatro años que estuvo al frente del Concejo Deliberante de Quilmes?

-El balance es más que positivo. Cuando miro el espejo retrovisor y miro diciembre 2015 era bastante complicado. Era mi primera vez como concejal y con la responsabilidad de llevar adelante el Concejo Deliberante del quinto distrito más grande de la Provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Sin mayoría, trabajando con minoría y tratando de buscar los acuerdos que permitan gobernabilidad: Convenios de obras, presupuestos, aumento de tasas. En estos cuatro años no hubo ningún inconveniente con la gobernabilidad, con los convenios, con la aprobación del presupuesto.

La oposición va a estar siempre marcando los errores, pero la oposición entendió que debía cumplir con aquellas cosas que son importantes para Quilmes. En esas cosas se acompaña porque va más allá del color político. Siempre se puso por delante al vecino de Quilmes.

-¿Qué cosas destacas de su Gestión en el HCD?

-Hay muchas cosas que no están a la luz y que se hicieron, como la página web del Concejo. En HCD digital se pueden buscar las ordenanzas sancionadas de hace cuatro años atrás a la fecha. Y las ordenanzas anteriores fue muy difícil hacerlo por una cuestión presupuestaria. Trabajamos mucho con las escuelas que vinieron a conocer el Concejo Deliberante. Hoy los concejales tienen un lugar cómodo para trabajar y debatir acorde, con el mejoramiento en las oficinas y el despacho. El avance se notó y seguramente Fabio (Báez) va a seguir con esta tarea, conozco sus buenas intenciones. El desafío que nosotros tenemos ahora es el rol de oposición, pero no será el de extorsionador o el de tira piedra, entendemos que si al Gobierno le va mal nos va mal a todos, pero no vamos a aceptar cualquier cosa. En las cosas que van a ser beneficiosas para los vecinos de Quilmes vamos a estar acompañando, pero en aquellas cosas que creemos que son erróneas o están cometiendo un exceso de poder, nosotros se lo vamos a marcar.

-¿Qué autocrítica se haría?

-Cuando arrancamos la Presidencia, al poco tiempo hicimos una sesión en los Bomberos Voluntarios de Bernal, fue la única sesión en la historia del Concejo Deliberante que salió del recinto. Me hubiese gustado poder salir más, creo que esa es una deuda pendiente que me quedó, de no haber acercado más el Concejo Deliberante a la gente. La vorágine del día a día te comen los proyectos. Es una lástima no haber podido continuar con estas sesiones en todos los puntos del distrito.

-¿Cree que por su experiencia y la contención que en su momento le dio a la oposición fue electo Jefe del bloque opositor mayoritario del HCD?

-Creo que la armonía y el vínculo de confianza que generé entre oficialistas y opositores, cuando vas ejerciendo otros cargos esa confianza, se va trasladando a otros cargos, están tranquilos de que uno sea el Presidente del Bloque. Siempre me manejé desde la verdad en la Presidencia –hasta acá se puede llegar y hasta acá no-. Creo que el bagaje y la confianza de los concejales oficialistas que me conocen y saben el trabajo que hago, más la confianza del Intendente (Martiniano Molina) hizo que me toque tener este rol que capas es más difícil que ser Presidente del cuerpo. Ahora como Presidente de Bloque me toca contener a diez personas que tienen sus formas, sus puntos de vistas, no todos pensamos de la misma manera, ni tenemos la misma educación, somos todas personas diferentes. Cumplir este rol para que estas diez personas estén conformes y contenidas es un trabajo diario.

-¿Cómo fue designado?

-Mi designación no fue una imposición del Intendente (Martiniano Molina), sino que Martiniano dijo que a él le gustaría y se puso a consideración del resto de los concejales y no hubo oposiciones. Y si las hubo se lo guardaron. Voy a trabajar para todos por igual.

-¿Qué es lo que viene?

-El futuro que viene creo que va ser de mucho diálogo y de mucha apertura, porque el Concejo Deliberante está casi repartido en dos, conseguir el quórum, conseguir los dos tercios, va a llevar a que haya mucho diálogo y acuerdo. No se tiene que transformar en una escribanía. Esto no es Avellaneda y no es Berazategui, esto es Quilmes. La diferencia es que en los otros lugares el oficialismo tiene una mayoría amplia y puede hacer lo que quiera en el Concejo Deliberante. Acá en Quilmes nosotros somos once concejales y ellos doce, y hay un monobloque del GEN, entonces vamos a tener que trabajar en los acuerdos y en base al diálogo. No hay otra manera de trabajar. Acá cuando quieran imponer algo nosotros no lo vamos a acompañar. Entendemos que hay ciertas emergencias que hay que acompañar, pero delegar ciertas facultades que son del legislativo no las vamos a aceptar de ninguna manera.

-¿Cómo es su relación con Emilio Monzó?

-Bien. Bien. Monzó ahora está iniciando un proceso muy diferente al que fue hasta el 10 de diciembre. Aceptó las reglas de juego pese a no estar de acuerdo. Hoy está marcando todas aquellas cosas que venía diciendo adentro. Voy a utilizar una frase de Nicolás Massot para definirlo: “Nosotros teníamos todo para sumar al peronismo anti kirchnerista y cambiemos se terminó transformando en anti peronista”. Al no haber tenido voces territoriales han llevado a tomar decisiones que afectaron a la gente, a los más pobres y a la clase media. La verdad que el país perdió una oportunidad desde lo institucional.

-¿Cómo ve políticamente a Monzó?

-Va a transitar la provincia de Buenos aires. Conoce muy bien la provincia, es uno de los pocos que la conoce bien. Es una persona que está interiorizada de cada uno de los 135 municipios que la componen. Los conoce y los recorrió más de una vez. La gobernadora (María Eugenia Vidal) cuando recorrió la provincia de Buenos Aires lo hizo de la mano de Emilio Monzó, es una persona que conoce el campo y conoce la ciudad. Y su intención es caminar la provincia con un proyecto amplio que incluya a muchos actores que no fueron contenidos por Cambiemos y que hoy no son contenidos por el Frente de Todos. Armar una oposición constructiva y trabajar de cara al 2021 y 2023.

-¿Cómo ve el futuro? ¿Qué expectativas tiene?

-Uno siempre intenta ver el futuro de forma positiva. Si es positivo es para la mayoría de los argentinos. Veo que estas medidas que se están tomando son difíciles de digerir, pero hay que entender que son decisiones de un gobierno que votó la gente y que habrá que aceptarles y ver qué resultado tienen. Ningún político toma medidas sabiendo que son malas para la gente, por eso hay que ver los resultados. Creo que no podemos volver a cerrarnos como país, no podemos avasallar el Congreso como se lo quiere avasallar, no nos podemos volver a acercar a dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela. Ninguno puede estar de acuerdo con lo que pasa en Venezuela. Hay que trabajar en base a una coherencia, por eso digo que no podemos volver a eso. Lo que se está viendo es que toman ese camino, esperemos que en algún momento giren y podamos estar en el camino de volver al mundo. El gobierno de Mauricio (Macri) dejó cosas muy positivas como el mercado de la carne, la soja, el maíz, haber recuperado la capacidad energética, que la teníamos totalmente destruida y se importaba el 100 por ciento de la energía. Y hoy, gracias al trabajo que se hizo, tenemos casi autonomía energética. Son cosas que esperemos no la perdamos. Esperemos que al gobierno le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Esperemos que no tomen medidas abusivas.