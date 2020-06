Sin pelos en la lengua, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó directamente contra el gobierno nacional, al asegurar que no colabora en la pelea contra la inseguridad y no asiste al distrito con los recursos necesarios.

En el programa Animales Sueltos de América TV que conduce el periodista Luis Novaresio, Berni se despachó con todo.

-¿Consigue apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación?

-Nada.

– Reformulo la pregunta: Si le pide a (Sabina) Frederic que lo asista frente a esta crisis, ¿Lo asiste?

– Vuelvo a repetir: nada.

– ¿Y cómo puede ser? Son del mismo partido, de la misma coalición.

– No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no lo asiste.

Y planteó que la crítica “no se debe a una cuestión política”, sino a “dimensionar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ayudar a la provincia”.

“No estoy caliente, estoy resignado. Lo venimos manifestando hace más de seis meses, hay una voluntad de no asistirnos y estamos resignados a saber que la tenemos que pelear solos”, declaró el ministro, que estuvo al frente de los operativos en Villa Madero y Villa Azul en medio de la pandemia.