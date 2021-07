El ex funcionario del municipio de Lanús y en ex titular del HCD de Lanús, Héctor Bonfiglio, explicó que era difícil logra la unidad en el Frente de Todos Lanús. Y no dudó en confirmar que apoya la candidatura del director Nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Balladares.

En declaraciones a Radio Capital 91.3 de La Plata, Bonfiglio consideró que en esta elección “aún no se juega una candidatura al 2023” y remarcó que “además de tres candidatos principales, hay más dirigentes capaces de ser intendentes”.

“Voy a acompañar la candidatura de Agustín Balladares porque creo que es la mejor figura que ha aparecido en los últimos tiempos y está en condiciones, por su juventud y tenacidad, de aglutinar a toda la oposición a los amarillos (al intendente de Lanús, Néstor Grindetti)”, dejó en claro.

Tras dejar claro que no hablará de los otros precandidatos, Bonfliglio explicó que “hay que impulsar las figuras de quienes creemos que pueden conducir y en ese sentido, creo que Balladares es el dirigente que consigna la mayor atracción electoral del distrito”.

“Creo que Lanús se merece gente de Lanús y con ganas de conducir el distrito”, recalcó en referencia a aquellos que no viven en Lanús.

“Aquí se va a definir si habrá mayoría o no en el Concejo Deliberante. Después de las PASO, la elección se va a polarizar entre Juntos “sin cambiar” y el Frente de Todos, y eso definirá la correlación de fuerzas en el HCD”, remarcó el ex concejal del peronismo local.

“Puede cambiar el escenario del HCD a la vista de que tienen que afrontar una elección ejecutiva en 2023 y se empieza a producir la teoría del pato rengo “Juntos” empezará a visualizar que no tiene continuidad y que tiene que delegar la conducción del distrito y eso va a generar conflictos en el oficialismo y unidad en la oposición que es el peronismo”, finalizó.