Bronca de ambientalistas de la zona sur, porque la OPDS no los invitó a una inspección a dos barrios cerrados cuestionados, Puerto Trinidad y Pueblos de Plata, en la mira por diversas irregularidades.

Desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente informaron que el martes 7, justamente el Día de la Conservación del Suelo en reconocimiento al Hugh Bennett, un conservacionista que luchó por la importancia de la tierra para la producción de alimentos, “el OPDS realizó la anunciada inspección al Barrio Puerto Trinidad, sin haber hecho lugar al pedido que hemos realizado públicamente, y por nota dirigida al Director Ejecutivo del organismo, solicitando que se nos permitiera a las organizaciones sociales que hace años estamos defendiendo el bosque y los humedales de Hudson, estar presente en la recorrida”.

Agregaron que “a vecinos del barrio, interesados en observar en qué consistía la inspección, tampoco les permitieron la presencia”.

La entidad ambientalista resaltó que “una vez más no se tiene en cuenta el derecho a la información pública tal cual lo establece la Ley 27.275. Se desconoce y se niega el conocimiento acumulado durante años por todos los interesados en la defensa del ecosistema ribereño.

Es de señalar, que aún no pudimos presentar la nota dirigida al Intendente porque en el Municipio no había nadie que pudiera recibirla y certificarlo”.

Asimismo por el momento se desconoce el resultado de la inspección realizada por la OPDS, ya que en la página oficial del organismo ni figura que hayan llevado a cabo esta tarea.

Hay que recordar que el 16 de junio el Foro denunció ante el OPDS el desmonte ilegal de categoría II en el megaproyecto inmobiliario de Puerto Trinidad. “Tampoco hemos recibido, al día de la fecha, ninguna respuesta al respecto. Esta denuncia se sumó a decenas de otras, realizadas bajo distintos gobiernos provinciales, lo que está demostrando nuestro real interés por la región”, señalaron.