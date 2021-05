Hay un rumor dando vuelta que habla que alguien cercano al PRO fue a visitar a una bruja en Chascomús, medio prima de aquella famosa que hablaba del destino Cervecero años atrás, y con un pagadios encima del que aún se habla….

“Esta bruja me tira datos políticos desde siempre, desde antes que Saucedo le ganara la interna a Scarabino, que me lo predijo cuando me contó: ‘Fede por más buena imagen que tenga, tiene un futuro Negro’. Esta sí que sabe”, dijo el visitante.

“Y hablando de todo un poco, le pregunto también, como al pasar, que estaba viendo ella en la la lista del cocinero en Quilmes, como para chusmear…. Ella quiere a Martiniano, lo seguía desde que aparecía en la tele con Mariana Fabbiani. Siempre me cuenta que hacían linda pareja”.

Dale Fabián, ¿contame que te dijo la bruja?

“Esto es lo que me dijo”:

“Veo arriba alguien ascendente, que ya no anda tanto a las patadas con Marti…

Pensé en Walter!”.

“Después me dice. Me aparece una morocha con personalidad, que camina y camina sin parar desde hace tiempo; eso sí a Vicente López va seguido en auto.

Pensé en Maru!”.

“La Bruja no amainó, se envalentonó, entrecerró los ojos, y siguió:

“Y más abajo, pero en el podio, veo mucha selva, mucha selva, donde aparece un pichón de felino.

Pensé en Ignacio”.

“Basta, basta, en unos días vuelvo y te pregunto más de todo, le dije. Le di un beso a Mirta, comí un sanguchito a la vera de la laguna, y me volví a Quilmes silbando bajito”.