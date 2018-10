Un sondeo de opinión de la consultora TresPuntoZero cayó muy bien en el círculo íntimo del intendente Martiniano Molina. Consulta que se realizó en este mes (Septiembre 2018) y que refleja tres puntos fundamentales que posicionan al jefe comunal, y a Cambiemos, de cara al 2019: Imagen, Evaluación de Gestión y Visibilidad de Obra Pública.

Al calificar la imagen de Molina, el vecino se muestra mayoritariamente con un buen concepto del mandatario. La sumatoria de la mala imagen (19,8%) y muy mala (15%) habla de un 34,8% de negatividad. Cifra que es fuertemente contrarrestada por la suma de la buena (41,4%) y muy buena (12,8%), la que establece el 54,2% de positividad.

Otros dos números que no pasaron desapercibidos al consultarse sobre la imagen de Molina, son el 7,5% de consultados que No lo Conoce y el 3,5% que No Sabe. Un 11% de personas consultadas a las que se puede cooptar con el correr de los meses.

En contra posición de lo que sucedió con la imagen de Martiniano Molina, la mayoría de los consultados calificaron como negativa la Gestión Municipal. El 52,4% es la sumatoria de muy mala (23,8%) y mala (28,6%). Mientras que muy buena fue calificada por el 11,6% y buena el 32,3%, lo que da una adhesión de 43,9%. Y el 3,7% afirmó no saber.

Al ser consultados sobre la Visibilidad de la Obra Pública en el distrito, casi la totalidad resaltó las construcciones que se realizan (85,1%). Y ante la pregunta: ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión sobre las obras públicas en el distrito?, el 6,4% aseguró no saber; el 8,6% optó por Las Obras No Se Hacen; el 22,3% eligió Las Obras Se Hacen en Todo Quilmes; el 25,9% decidió Las Obras Se Hacen, Pero Solo en el Centro; y el 36,9% Las Obras se Hacen, Pero Solo en Algunos Barrios.

TresPuntoZero también le consultó a los quilmeños cuál es su percepción sobre la Imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal. La sumatoria de Muy Mala 12,4% y Mala 21,1%, arroja un total de 33,5% de negatividad. Número que es refutado por Muy Buena 15,4% y Buena 39,4%, el que establece el 54,8% de positividad.

Y al igual de lo que sucede con el intendente Molina, Vidal también tiene otros dos números que no pasaron desapercibidos sobre su imagen: 5,9% No la Conoce y el 3,5% No Sabe. Un 9,4% que aún puede convencer.

Según se informó, el testeo que realizó TresPuntoZero se realizó en Quilmes, Bernal, Ezpeleta, Solano, y Villa Itatí, y se tomaron 1300 casos en ocho Focus representados en Masculino-Femenino; de 16-29 años, de 30-50, y más de 51 años; con educación Primaria, Secundaria y Universitaria.