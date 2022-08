La ex Ministra de Seguridad de la Naciòn y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encabezò en el Club Uniòn de Ezpeleta un encuentro con dirigentes de la Tercera Secciòn Electoral.

Acompañada por la senadora Bonaerense Lorena Petrovich, el ex concejal Walter Queijeiro, el ex funcionario nacional Gerardo Milman, el avellanedense Sebastiàn Vinagre, entre otros dirigentes de la Región, Bullrich descargò un discurso que no pasò desapercibido para dentro y fuera de Juntos por el Cambio.

Hablò del “miedo” de la inseguridad. Y afirmò que la sociedad perdió la “capacidad de soñar y tener un futuro”.

“Nuestro gran compromiso es que no queremos un salario universal. Queremos un trabajo universal para todas las personas puedan crecer”, arremetiò.