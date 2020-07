Carta de Lectores:

Estoy viviendo una situación muy angustiante hace 3 años el juzgado número 4 de Quilmes, con peritajes e informes falsos me impidieron tener la curatela de mí hermano, recurrí a mucha instancias incluso hablar con el procurador, nadie me ayudó 8 abogados renunciaron, tengo una perimetral ilegítima hace 3 años, hoy me enteró por los medios que mí hermano Alfredo Hernán Suárez está con Covid internado (virus que se contagió en el lugar donde lo tienen privado de su libertad Hogar Villa del Sol Bernal ) no me quieren informar dónde está ,ni si quiera por una cuestión humanitaria, hago responsable al instituto villa del sol a su directora Andrea Luján a los que hicieron los informes falso Natalia Soria y Florencia Artiade, al juez, al curador

Necesito saber dónde está mí hermano

Beatriz Mendoza