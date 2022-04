PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1: Prohíbase la instalación y funcionamiento de máquinas expendedoras de dinero y/o espacios donde se realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas c n préstamos personales de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes, y/o cualquier otra modalidad, así como el uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en las Salas de Juego en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. La presente alcanza a Casinos, Salas de Bingo, Hipódromos y Agencias Hípicas y deberá ser cumplida dentro de los diez (10) días de publicada la presente.

ARTICUL0 2: Derogase toda norma que se oponga a la presente ley.

ARTICULo 3°: Comuniquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

SeñorPresidente: Que el Poder Legislativo es el ámbito de discusión de las leyes y ostenta la representación popular. Que actualmente se encuentra en funcionamiento el Programa de Prevención y Asistencia del Juego compulsivo impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, mediante el cual se busca la contención y asistencia de los afectados por los efectos no deseados del juego; Que no se puede dejar librado al azar decisiones de salud que afectan a la población ludópata, a los Gobiernos de Turno; Que, no puede dejarse de observar las diversas modalidades de obtener dinero en efectivo a través de cualquier medio, tales como máquinas expendedoras de dinero, y/o medios electrónicos que permitan las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario (Posnet). Como así también espacios donde se realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes, adelantos de haberes, entre otros, con lo cual el apostador podría en forma compulsiva endeudarse para continuar jugando;

Que la medida intenta desalentar toda medida que facilite el acceso de dinero para continuar apostando sin control alguno, lo cual puede llevar a consecuencias nefastas tanto para el patrimonio personal, la salud y la familia del apostador, Por estas y por las demás razones que he expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.