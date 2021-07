La Plataforma digital “Berazategui Creativa” (berazategui.gob.ar/cultura/beracreativa) ofrece a productores culturales locales la posibilidad de difundir lo que hacen, mientras que los vecinos pueden acceder a sus obras y servicios mediante esta herramienta. El escultor Hernán Brusa se sumó recientemente a la iniciativa y relata su historia, que se podría definir de la siguiente manera: “un hobby que se convirtió en algo mucho más grande”.



“Estudié Ingeniería Electromecánica pero desde muy chico estuve ligado al arte. Siempre fue un hobby e incluso hice algunas materias en escuelas de arte. Pero cuando me recibí de ingeniero comencé a hacer talleres, me fui introduciendo cada vez más y encontré un nicho en lo popular: esculturas de superhéroes, de terror y personajes literarios”, comentó Hernán, rodeado de muchas de sus creaciones que se pueden encontrar también en su Instagram Hernán Brusa.

Asimismo, relató cómo fue creciendo el proyecto: “Esto empezó como una distracción, para despejarme un poco, pero cada vez fue tomando más color. Hice más cursos, me sumé a ferias y encuentros. Y hoy vendo mis obras a distintos puntos del país y también al extranjero. Si bien mi principal fuente de ingresos es otra, el hobby se fue profesionalizando”.

Sobre el proceso creativo, Brusa desarrolló: “Hago lo que me gusta, lo que me genera entusiasmo. A veces empiezo algo pero me aburro y lo dejo. Es que algunos trabajos llevan mucho tiempo, pero igual depende mucho de las ganas más allá de los tamaños y demás”.

Hernán se sumó a Berazategui Creativa en busca de mayor difusión: “La idea es que más personas se enteren de lo que hago. Me parece muy buena la iniciativa, la plataforma está muy bien armada y sectorizada”.

“Berazategui Creativa”

Creada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, es una plataforma de difusión de artistas y productores culturales locales, donde se promocionan sus actividades artísticas, bienes y servicios. Allí, los vecinos acceden a información sobre los productores, como por ejemplo la manera de contactarlos en caso de querer contratarlos.