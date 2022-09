La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este jueves la inauguración de una sala maternal, junto a autoridades provinciales y del ámbito educativo, en la Escuela Secundaria Nº 16 “Fortaleza de los Kilmes”, ubicada en avenida Calchaquí 840, en Quilmes Oeste, como parte de una política orientada a sostener las trayectorias educativas de los adolescentes y jóvenes de la ciudad.

“Todos deben sentirse orgullosos y orgullosas. Estamos acá por la iniciativa de la institución, que tiene el oído y el corazón puesto en lo que pasa en las aulas, y porque hay un Estado presente, que hace posible que se pueda transformar una realidad a partir de tomar una decisión política. Acá estamos trabajando por el bien común. Y estas son las cosas que nos dan muchísima alegría, nos gratifica haber logrado esta articulación, junto con el Consejo Escolar también”, aseguró Mayra.

Seguidamente, la Jefa comunal propuso repensar el nombre de estas salas: “Voy a resignificar, porque nosotros venimos a discutirlo todo. Lo de sala maternal lo podemos rever. Es sala para cuidados de la primera infancia. Porque maternar es importante y lo hacemos, pero paternar también es importante, y la responsabilidad del cuidado que a veces tienen los hermanos mayores no es solamente la de maternar, es esa responsabilidad y tarea de cuidado que estos espacios de primera infancia en las escuelas van a poder acompañar y abordar”.

Por último, la Intendenta se refirió a las obras de infraestructura, refacción y ampliación que el Municipio viene ejecutando en las escuelas de la ciudad, junto con el Gobierno Provincial, y que suman 140. “Sabemos que no está todo hecho ni solucionado. Tenemos el desafío de seguir avanzando con estas obras, de seguir concretando sueños y proyectos. No venimos a otra cosa, no queremos otra cosa más que trabajar y darle dignidad a todos nuestros habitantes, y, principalmente, elevar la calidad de la educación pública”.

Por su parte, el secretario de Educación, Joaquín Desmery, remarcó que “este proyecto surgió a partir de una resolución de la provincia de Buenos Aires, que insta a generar salas en las escuelas secundarias para garantizar el acceso a la educación a los estudiantes que son madres, padres o tienen a cargo el cuidado de hermanos. Obviamente, también es una iniciativa del director de la escuela, Sebastián Valenzuela, que vio la necesidad de sus alumnos y cedió parte del establecimiento para poder realizar la sala que estamos inaugurando hoy”.

En tanto, Claudia Bracchi, subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, enfatizó que “esto es posible porque hay un gobierno que cuando dice que la educación es prioridad, se transforma en hechos políticos, no son frases vacías: más de 100 establecimientos, los cargos docentes, la sala maternal, el trabajo de la Provincia con el Municipio, acá hay espalda con espalda, y cuando eso sucede son mejores condiciones para nuestros chicos y chicas que son lo mejor que tenemos”.

A su turno, Ana Malajovich, directora de Gestión Curricular de Nivel Inicial de la provincia de Buenos Aires, destacó que “tenemos que trabajar en conjunto entre la sala maternal y las familias de cada uno de los niños y niñas que asistirán, hay muchísimos aprendizajes que los chicos realizarán en estos espacios que son de cuidado y de educación”.

En tanto, Sebastián Valenzuela, director de la escuela, contó cómo se ideó el proyecto y destacó el apoyo brindado por el Municipio para concretarlo: “La idea surgió porque identificamos que había una necesidad muy grande de las alumnas y alumnos que veíamos que tenían que dejar la escuela por el hecho de ser mamás, papás o que se quedaban al cuidado de sus hermanitos. Le llevamos la propuesta al Municipio, y desde el primer momento nos dijeron que sí. Rápidamente, comenzó el trabajo y en un año, aproximadamente, ya la estamos inaugurando”.

Romina Miura es alumna de la escuela, cursa 5º año, en el turno noche, y es madre de una niña. Emocionada por la nueva sala, compartió su experiencia: “Para mí la sala maternal es algo necesario porque soy madre soltera y no tengo quién cuide a mi hija. Esto, entonces, es muy importante, así puedo terminar la escuela y darle un futuro a mi hija. Entonces ahora que está la sala maternal es algo genial. Somos varias chicas que tenemos hijos y estábamos todas en la misma situación. Me siento tranquila al saber que mi hija está cuidada en el mismo lugar que estoy yo”.

Esta iniciativa se enmarca en la experiencia educativa “Salas maternales: madres, padres, hermanos/as mayores, todos en secundaria”, aprobada mediante Resolución 5170, en 2008, por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la ES Nº 16, se utilizó un viejo espacio en desuso de la escuela para poder avanzar con la creación de esta sala.

El proyecto tiene como fin responder a la problemática del embarazo adolescente y a los problemas que afectan las trayectorias escolares de madres, padres y hermanos/as adolescentes a cargo del cuidado de niños/as pequeños, de manera de favorecer la permanencia y terminalidad de la escuela secundaria. En cada sala maternal pueden incluirse niños de 45 días a dos años, constituyéndose en una sala multiedad.

Del acto también participaron la secretaria de Mujeres y Diversidades local, Bárbara Cocimano; el inspector jefe Regional, Pablo Vinuesa,y la presidenta del Consejo Escolar de Quilmes, Susana Brardinelli.