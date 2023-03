Con el objetivo de brindar medidas concretas y urgentes a los vecinos, las autoridades han consensuado y realizado cambios en la estructura de la Policía de Quilmes. “Estas variantes tienen como fin optimizar el despliegue operacional de la seguridad en la ciudad y mostrar un trabajo mancomunado a instancias de la Secretaría de Seguridad comunal y la Policía”, señalaron.

Las modificaciones han sido diseñadas “en base a las necesidades y demandas de la población”, y se han llevado a cabo con la colaboración de las autoridades municipales y provinciales. Se ha trabajado en conjunto para identificar las áreas en las que se necesitaban mejoras y se han realizado cambios en los puestos y cargos policiales para satisfacer esas necesidades.

En ese sentido, uno de los movimientos realizados involucró la designación del comisario Martín Cancelo al frente de la comisaría Quilmes 2ª de Bernal, ubicada en 25 de Mayo 87. Cancelo es un oficial con una trayectoria intachable en la fuerza, que potenciará la investigación y persecución criminal.

Por otra parte, la subcomisaria Mariana Escarlón se hizo cargo de la seccional 4ª de San Francisco Solano. Según fuentes consultadas, la efectiva posee una extensa formación en materia de seguridad ciudadana y cuenta en su haber con una larga trayectoria en operaciones de combate al delito organizado.

En este marco, el nuevo titular de la comisaría 5ª, es el comisario Juan José López, un gran conocedor de la operativa de los mercados ilegales que buscará desplegar nuevas tácticas para la prevención del delito.

A su vez, el comisario Sergio Aldecoa se convirtió en el nuevo jefe de la seccional 6ª de Ezpeleta, asentada en Cuenca 5050. Se trata de un destacado oficial por su inflexible recorrido en la fuerza.

Finalmente, el subcomisario Rodrigo Pereyra se hizo cargo de la comisaría 7ª, sita en calle Pampa y 172 del barrio IAPI, de Bernal Oeste, para hacerle frente a la situación criminal de la zona.

*El Sistema De Denuncias Web Gana Terreno*

El sistema de denuncias web sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el delito. Las autoridades continúan difundiendo esta herramienta, que permite a los ciudadanos realizar denuncias de forma rápida y sencilla sin tener que ir a la comisaría.

El sistema de denuncias web se puede acceder a través del sitio web https://seguridad.gba.gob.ar/#/home del Ministerio de Seguridad, o bien, desde el celular, descargando la aplicación "Mi Seguridad" desde las tiendas de Android y iOS. Esta herramienta es muy útil para denunciar delitos y garantiza que se registren los hechos delictivos que conforman el "mapa del delito" de la ciudad.

Las autoridades han destacado que esta herramienta no sólo facilita la denuncia sino que también ayuda a las fuerzas de seguridad a enfocar sus esfuerzos en áreas de mayor riesgo o necesidad. Además, la denuncia web permite que las autoridades tengan una visión más precisa y completa de la delincuencia en la ciudad.

Es importante destacar que el sistema de denuncias web no reemplaza la denuncia tradicional en la comisaría, pero es una opción válida y efectiva para aquellas personas que no pueden o no quieren ir a la comisaría para realizar su denuncia.