La estudiante de Terapia Ocupacional, Consejera Superior de la UNQ y militante del PTS Carla Villani lidera la lista a concejales de Quilmes por el FIT U seguida por el docente Juan Carlos Moya, Bárbara Casciano y el delegado de los trabajadores pizzeros Víctor Otazo. Por su parte Carla Lacorte será precandidata a Diputada Provincial.

En una Asamblea Abierta por zoom realizada este sábado en la que participaron alrededor de quinientos delegados de la Zona Sur del Gran Buenos Aires y que contó con la presencia de Nicolás del Caño, Myriam Bregman Y Claudio Dellecarbonara el PTS en el FIT U proclamó sus precandidatos locales.

En ese marco la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y dirigente del PTS Carla Lacorte sostuvo: “Somos una alternativa para los que se decepcionaron con el gobierno y rechazan a la derecha. Por eso en Quilmes queremos presentar nuevos candidatos jóvenes que, junto a los que tenemos más tradición, aporten a hacer una izquierda más fuerte para las luchas actuales y las que se vienen, como es el caso de Carla Villani que no solo es una reconocida dirigente en el movimiento estudiantil sino que viene acompañando las peleas que dan los trabajadores en la zona, como la de obreros precarizados despedidos de EMA”.

Por su parte, Carla Villani planteó: “Los jóvenes, y en particular las mujeres, somos los que más sufrimos la actual crisis con pobreza, desocupación y trabajos precarios. Somos los que no podemos seguir cursando por falta de conectividad. Y somos también los que más muertos tuvimos por la violencia policial el año pasado. Con el FITU apuntamos a ser tercera fuerza nacional para luchar por trabajo genuino y en blanco para todos, con una jornada de 6 horas sin reducción salarial y terminando con todas las formas de precarización laboral. Porque la conectividad llegue hasta el último pibe y para que haya becas para todos los que las necesiten. Lograr esto no es imposible, pero hay que dejar de pagar la deuda externa y afectar las ganancias de los grandes empresarios que la siguen levantando en pala, algo que este gobierno no está dispuesto a hacer”.

En la lista, que a nivel provincial encabezan Nicolás Del Caño y Romina Del Pla, también se destacan los docentes Juan Carlos Moya y Graciela Monje y el delegado de los trabajadores pizzeros Víctor Otazo.

Por su parte, en Berazategui la lista de concejales está encabezada por la estudiante del PTS Noelia Bastías, seguida por Gustavo Forclaz y Rosana Godoy, mientras que en Florencio Varela los primeros lugares de la nómina están ocupados por Norberto Pazos, Ernestina Godoy y el trabajador señalero Héctor Ricardo Santa Cruz.