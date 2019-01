Así lo afirmó el flamante defensor del Pueblo de Quilmes, el abogado Adrián Carrascal,

a El Suburbano, a días de haber tomado posesión del cargo luego de la designación del

Concejo Deliberante. Designación que suple la acefalía que existía en el Organismo público

-¿Cómo fueron los primeros días tras su asunción en al frente de la Defensoría del Pueblo?

– En estos días atendimos unas 250 personas con distintos reclamos. La mayor demanda es contra Edesur por los cortes de energía, aumentos de tarifas, erróneas lecturas de medidor, y casos de mo

rosidad que Edesur por una resolución lateral, y fuera de contrato de concesión, dejó de dar planes de pago. También hay reclamos contra Metrogas por las mismas circunstancias; AySA; y las problemáticas de las telefónicas que es bastante grave. También hubo algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito municipal.

En estos momentos que hay feria judicial lo que hacemos es inicia

r las actuaciones, en el mismo día los vecinos se notifican, y hacemos los reclamos ante las empresas prestatarias. Tuvimos bastantes respuestas, y hemos solucionado algunos temas.

-Y después de la feria judicial, en los próximos meses…

– Por lo que ví en estos días, estimo que en el mes de marzo vamos a tener una demanda muy grande de trabajo porque nos vamos a encontrar con el nuevo aumento de tarifas de todos los servicios. Creo que cuando el vecino reciba sus primeras tarifas con aumentos vamos a tener una gran demanda de trabajo. Haremos las presentaciones que correspondan, y vamos a participar en todas las audiencias públicas para oponernos a los aumentos de tarifas. Acá hay un gran interrogante: No sabemos cuánto sale el metro cúbico de gas en pozo. Es tan importante porque para generar electricidad necesitamos gas. Costo que está dolarizado. Mi obligación es representar a los vecinos de Quilmes.

-¿Cómo proyecta su trabajo en estos dos años que tiene de mandato?

– El perfil que se pretende dar a la Defensoría, teniendo en cuenta que defiende los derechos de los vecinos, es iniciar las acciones judiciales pertinentes, principalmente contra las empresas prestatarias por los hechos que son de público conocimiento. Estamos preparando amparos.

-¿Cómo considera que se resolverá ese tema tarifario?

– Considero que hay una violación a los contratos de concesión. Hay un abuso de derechos. Y encontramos que no cumplen con las resoluciones internas del Enre y demás organismos de control. Llegado el caso también realizaremos amparos contra los entes reguladores…

-¿Cuál es su máxima laboral al frente de la Defensoría?

– Defender al vecino. Que el vecino se sienta defendido. Que el vecino sepa que tiene derechos, y que se pueden accionar esos derechos para que no se vulneren. Esa es mi mayor aspiración.

-¿Qué le recomendaría al vecino?

– Que venga y denuncie en la Defensoría. En Paz 871, en la sede del Círculo Universitario de Quilmes. Los vecinos tienen que tener en cuenta que a nosotros nos paga el Estado. Somos empleados de ellos. Estamos facultados para representarlos con rango constitucional en todo.

-¿Cómo recibió la Defensoría?

– Con muchas carencias.

-¿Cómo cuáles?

– Estamos trabajando a pulmón. Con muy pocos empleados. No tenemos computadoras. Las condiciones edilicias son malas. Los empleados que encontré cuando asumí y la persona que estaba a cargo (luego del tiempo que estuvo acéfala) hicieron un trabajo denodado para sostenerlo.

-¿Ediliciamente cómo está el edificio?

– Llueve, hay cortocircuitos. Pero estimo que hay buena predisposición de todos y en poco tiempo se va a resolver. Todos quieren que la Defensoría del Pueblo funcione.