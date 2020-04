Al menos media docena de quilmeños siguen varados en Ecuador a la espera que el gobierno argentino,vía Cancillería, pueda repatriarlos.

En medio de la desesperación por regresar a casa, escribieron desde Guayaquil esta carta abierta:

Comencé mi viaje el 7 de marzo cuando todavía no había llegado el covid19 a latinoamérica, unas vacaciones de 2 semanas, luego de haber trabajado todo el año. Exactamente en la mitad de mis vacaciones, fueron intencionalmente interrumpidas debido a que la situación cambió radicalmente, el covid19 llegó y había rumores de que iban a cerrar la ciudad.

Regrese a Guayaquil para estar cerca del aeropuerto y buscar adelantar el vuelo, hasta ese entonces Latam operaba pero la política de cambio me implicaba costos igual o mayor al pasaje ya tenido. Siendo 15 de marzo a 5 días de volver decidí esperar y fue en esa semana que se dictó el toque de queda en todo ecuador y los aeropuertos cerraron.

Desde ahí hasta el día de la fecha las noticias fueron de mal en peor , latam no habilita el call Center desde página dice que ya no tengo reserva, y vía telefónica no atienden, mientras tanto y ya pasado de la fecha de mi regreso inmediatamente me comunique con cancillería Argentina buscando de respuestas ayuda financiera o mínimamente asesoramiento, y las respuesta fueron contundentes : “Tratar de mantener el contacto”.

Estoy junto a dos compañeros argentinos moviéndonos buscando hospedaje del más barato y compartiendo los gastos de comida, sin ir más lejos hoy nos encontramos en una casa de familia guayaquileña , quienes nos alquila su pieza, la cual tuvimos que caminar 20 km por qué nuestro Hostel cerro y el resto de hospedaje no están brindando servicio por la situación alarmante de casos y números de fallecidos en Guayaquil.

Fuimos personalmente a cancillería y nos desconectaron el timbre , pedimos por un salvoconducto alegando la situación de peligro en Guayaquil para poder irnos a quito y nos negaron el mismo diciendo que necesitamos de un vuelo confirmado , cuando es de conocimiento público que todos los vuelos están cancelados.

Cómo si fuera poco aquellos con ciudadanía procedente de Europa tuvieron respuestas más que satifactorias de sus embajadas quienes enviaron aviones humanitarios y se fueron, mismo un papel tan simple como el salvoconducto para poder moverse de un punto a otro en la ciudad.

Es penosa la poca predisposición para nosotros y cada uno de los argentinos varados, pudimos alegremente formar un grupo de WhatsApp donde somos más de 300 personas con quienes padecemos la misma situación y rogamos volver con nuestras familias , a nuestras casas en Quilmes Oeste.

Pandiani Jonathan Luis

Algunos de los quilmeños aún allá, son: Eduardo Sánchez, Nicolás Moscarda, Johanna Peñaloza y Gabriel Rotman.