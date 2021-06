En igual sentido que no admito hacer una “campaña política” en tiempos de elecciones, ya que cuando uno tiene la vocación esta siempre trabajando para la ciudad, tampoco puedo entender como algunos trasnochados hablan de formas y códigos de la política como si eso fuera lo correcto. Yo no agredo, ni respondo las agresiones. Mantengo mi criterio y el de mi equipo. Tengo una línea política en función al espacio en el que me encuentro, pero de ninguna manera modifico mi esencia ni sostengo parámetros de comportamiento que por más que sea una costumbre, que por que se haya hecho siempre no avala que este bien. Siempre me parecieron aberrantes los criterios de “ganar la calle” o mentir para ensuciar al contrincante. Sigo creyendo en las propuestas y en hacer conocida mi persona y lo que ello implica. Mi pensamiento, mis puntos de vista y la innumerable cantidad de proyectos que tenemos desde nuestra agrupación Identidad Quilmeña que sigue pujando para obtener la certificación final de partido político.

Hoy el espacio HACEMOS se consolida en la Tercera Sección Electoral y empieza a expandirse por toda la Provincia de Buenos Aires. Tenemos mujeres y hombres dispuestos a poner toda su experiencia, capacidad y fuerza de trabajo para mejorar la vida de los vecinos. Eso se nota en función de la trayectoria de cada uno. Solo basta mirar el trabajo del Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, para confirmar que corregiremos el grave flagelo de la inseguridad. Otro ejemplo de ello es el Jefe de Gabinete del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, para acreditar que el proyecto CABA pudo ser llevado al conurbano y funcionar. El acompañamiento político de las cabezas de sus respectivos distritos, Horacio Rodríguez Larreta y Néstor Grindetti; con más la voluntad inequívoca de combatir el delito en todas sus facetas con la interactuación de todos los agentes y estamentos del Estado y la Sociedad dieron y siguen dando los resultados que los vecinos queremos. Poder vivir en Paz.

La locura diaria y mediática, con razón, es el COBID y la vacunación. Pero la realidad de la calle es otra. Es la inseguridad y la extrema falta de trabajo que conlleva la falta de ingresos y con ello los desastres a nivel alimentario, vestimenta, salud, educación y deterioro del nivel de vida.

Mientras la realidad azota, el oficialismo se dedica a mostrar claras señales de chocar de frente en poco tiempo. Últimamente la vulneración de la propiedad privada en Avellaneda, la envestida contra la libertad de prensa en Berazategui, la falta de condenación a la violación de Derechos Humanos en Nicaragua, la suspensión de las pruebas Aprender y una campaña de vacunación como única estrategia de campaña política.

Mientras en el pago chico, mi querido Quilmes, empiezan a aflorar los candidatos de maceta. Los experimentos de espacios que no han dejado crecer a vecinos reales. Aquellos que creen que el momento de hacer es para llegar a ocupar una banca. No entienden que ganar una elección es empezar a cumplir las promesas. Ahí comienza el examen, pero el trabajo comenzó antes, y no en campana, sino en la vida. Nosotros HACEMOS, y lo digo con todas las letras porque creo que es el único camino. Más difícil? Si claro. Mi historia personal lo acredita. Me prepare toda la vida y sigo aprendiendo para poner lo mejor de mí al servicio de mi ciudad y su gente. Por eso quiero, con todo mi corazón, que le demos la posibilidad al vecino que elija. Vayamos todos juntos a una gran interna dentro de Juntos por el Cambio o como lo quieran llamar. Todos los que pensamos diferentes a una conducción de ciudad sin destino, que su sola impronta es la mentira de la no discriminación, el marketing y el ejercicio del poder por el poder mismo sin saber para qué, pero dando órdenes y exigiendo cumplimiento sin escuchar al otro. Un ejército de color que no ha resuelto en su casi medio plazo de gobierno problemas básicos como la basura, la limpieza, y ni que hablar de la generación de trabajo o la seguridad. Un gobierno que hace agua, pero los que nos ahogamos somos los vecinos, no ellos que seguramente seguirán en otros espacios de poder sin siquiera tener algún tipo de remordimiento por seguir empobreciendo a Quilmes.

Walter Di Giuseppe

Identidad Quilmeña-Hacemos Quilmes