Buenas tardes

Diculpen las molestia,necesito q me ayuden,estoy buscando quien me preste atencion en esta necesidad.

El dia 7/11 me entregaron los estudios de neumonologia, al dia siguiente me mandaron una orden para solicitarle a Pami un SPAEP, fui a Pami y me hicieron el pedido , fuí un dia,dos dias, tras dias, no venia, volví a Pami pedí hablar con la directora la señora Marta, no sé el apellido ,le dije en carácter de urgencia el SPAEP me dijeron q iban a insistir con el pedido.

Dos días después me llaman de un 0800 y me dicen q ya estaba el pedido y me piden todos mis datos, se los doy y dicen q entre el martes y el miércoles estaba acá, de esto hace dos semanas atrás y no llegó.

Me dirigí nuevamente a Pami para saber qué pasaba me dicen que ya está solicitado q tengo q esperar.Pido hablar nuevamente con la señora Marta y dicen q está ocupada.

A los dos o tres días me vuelven a llamar y me piden nuevamente mis datos y no recibo nada.Vuelvo a Pami y la señora Marta no me quiere recibir y q el pedido ya estaba hecho ,a lo q contesto q ellos se tienen q hacer cargo .

Cada dia q pasa estoy perdiendo un minuto de vida.

Pido hablar con un chico llamado Facundo me dice q está ocupado y llama a otro Martin vuelvo a explicarle y va a averiguar, vuelve y me dice q a la tarde me van a informar y hasta ahora nada.

Estoy solicitando otras cosa, como una plaza, pero lo q mas me preocupa es mi salud . Entonces quien se hace cargo? Llamo a los canales no me atienden,ahora a un diario. Pido ayuda, por favor.

Pami nunca me falló soy muy agradecido pero en este momento estoy padeciendo y nadie se hace cargo.

Anoche dormí tres o cuatro horas por q me ahogo me tuve q poner el ventilador,dias anteriores tambien,abro la ventana y respiro x ahí,no pido plata pido ayuda por mi salud,para poder respirar. Muy amable gracias por su atencion y espero su respuesta.

Atentamente José Basso