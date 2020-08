Estimada Confederación y queridos cros. Combatientes de Malvinas, en principio los felicito ya que la Movilización Virtual fue todo un éxito. En el día de hoy el Juzgado ha dictado sentencia, la cual dista de ser justa. Una serie de hechos no jurídicos envolvieron la presente causa desde sus comienzos, y ustedes bien saben a qué me refiero, resultando en el reciente, e intempestivo, cambio de Juez. Lamento informarles que la sentencia dictada en el día de la fecha le hace lugar al Anses una excepción planteada en su oportunidad entendiendo que no se encuentra legitimada la Confederación para llevar el presente caso en representación de los veteranos y en segundo término rechaza el fondo de la cuestión en cabeza del Presidente. El fallo es inaudito, primero por la cuestión formal pero segundo, y de gravedad descomunal, porque desconoce la inconstitucionalidad planteada negando la retroactividad en flagrante contraposición a la gran cantidad de fallos que les dieran la razón a otros veteranos.

Obviamente ya nos encontramos trabajando en la respectiva Apelación. Mi abrazo fraternal, y a no bajar la guardia ya que nos asiste la razón, la justicia y, por sobre todas las cosas, el derecho de Uds., nuestros Héroes de la Patria, a ser reconocidos y compensado, de una vez y por todas, ante la magnánima gesta que los tuviera como protagonistas.

Hasta las últimas consecuencias.

Walter Di Giuseppe.