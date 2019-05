Tras el reclamo a la Vicepresidenta, el Obispo de Avellaneda retiró las licencias ministeriales al emblemático cura villero ‘Paco’ Olivera

El Obispo de Avellaneda, Rubén Frassia, resolvió castigar al Padre ‘Paco’ Olveira retirándole sus licencias ministeriales a horas que el sacerdote cuestionara a la vicepresidente Gabriela Michetti durante la ceremonia de beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, en La Rioja.

El cura Francisco “Paco” Olveira, ex párroco en Isla Maciel y ahora en la diócesis Merlo-Moreno, se acercó a la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, en La Rioja, y tras entregarle una cinta de luto junto a una estampita le dijo: “A Angelelli lo mataron por ponerse en con-tra de políticas similares a las de su Gobierno. Usted no debería estar acá”.

El padre ‘Paco’, como lo conocen los vecinos de Isla Maciel de Avellaneda fue desplazado de su cargo semanas atrás por una serie de cuestionamientos generados por laicos y sus pares, los que motivaron cambios sacerdotales en la parroquia de esa zona. Estos hechos, motivados a los ocurridos días atrás, motivaron a Frassia a adoptar las siguientes resoluciones:

1- Teniendo en cuenta la intransigencia y la poca voluntad del P. Francisco Olveira y no queriendo producir un daño profundo a la comunidad diocesana y a la acción pastoral de la Iglesia, a partir del día de la fecha le retiro las licencias ministeriales en la diócesis de Avellaneda-Lanús, por lo que no es lícito que celebre públicamente los sacramentos en esta diócesis.

2- Concedo un periodo sabático al P. Mario Ghisaura, por el término de mi voluntad, conservando los cargos de párroco de San Pablo y Nuestra Señora de Fátima y de la capilla de Itatí y de Mons. Romero, de la Isla Maciel.

3- Concedo licencia de traslado al P. Juan Manuel Rega, para que realice estudios de posgrado.

4- Las parroquias San Pablo y Nuestra Señora de Fátima, Isla Maciel, serán atendidas por los sacerdotes de la diócesis.

“Esperando que todo se encauce para bien, le pido a la comunidad diocesana que rece y trabaje por la unidad y que la evangelización especialmente en este tiempo de Pascua, nos abra a la conversión, al entendimiento y a la superación de los conflictos”, expresó en un comunicado firmado por Mons. Rubén O. Frassia, Obispo de Avellaneda-Lanús, Avellaneda, 28 de abril de 2019.