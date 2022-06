Bueno quizás hoy ya pasaron los límites de lo absurdo, en el afán de molestarnos, o de querer callar la verdad o quien sabe lo que piensa la Fiscal Dra. Ximena Analia Santoro , enviaron un citación mezclando la fiscal Karina Galló de la Ufi4 quien interviene en la causa de maltrato animal, por Brisa la perrita de papá, con la causa por el homicidio de Vicente José Campolo, quien dirige las citaciones? Una persona maneja todos las ufi para que se le mezclen los fiscales y los números de causa, todo raro y oscuro.

Que le pasa a la fiscal Santoro esta obsesionada con querer crear un parentesco entre una persona que dio testimonio por el solo echo que tiene el mismo apellido del hombre que se casó con la hermana de mi abuelo Campolo, bueno por más que usted se le genere la fabula que le parezca no existe parentesco alguno con la persona que presto testimonio.

Y por su puesto que tiene derecho a llamar a cualquier Campolo, para que demos testimonio, pero no por eso nosotros vamos a estar de acuerdo con que aprieten a nuestros familia haciéndole acusaciones o querer que digan lo que no existe.

Señora Fiscal usted tiene acceso a pedir al registro de las personas todos nuestros datos, así forma nuestro árbol genealógico y se da cuenta que nade tenemos que ver con el Doctor que presto testimonio.

Ahora si la idea es investigarme a mi Vicente Manuel Campolo, lo veo perfecto, lo único que le pediría que también investigue a quien se llevo el día del homicidio un cortafierro de la escena del crimen, que también gastaba dólares, cuando días antes de la muerte de mi padre le pedía plata para comer.

También que llame a todos los testigos propuestos, algunos que ni llamaron y otros que nunca aparecieron.

Desde que usted comenzó en la causa le ofrecimos todo el apoyo, le ofrecimos el respaldo de la familia y amigos, solo con el propósito de saber la verdad. Durante 3 meses usted me viene maltratando, desde el primer día que me conoció, amenazándome con exhumar el cuerpo de mi padre, y diciéndonos que nos apartaría de la investigación, la cual tenemos derecho porque así lo dice el código del la provincia de Buenos Aires.

Acá el problema es que usted o no quiere o no la dejan descubrir quienes fueron los homicidas. Porque no llamaron nunca a las personas que compartieron el ultimo día con vida de mi padre en el trabajado.

Porque teniendo en el expediente las inconsistencias de varias declaraciones no la investiga, porque está empecinada con mi cliente, que solo tiene un trato comercial desde hace 20 años, que es lo que le molesta tanto.

Bueno siga adelante con su investigación porque en definitiva lo único importante es saber quién asesino a Papá. Y si ya no le interesa renuncie y deje que alguien con verdadera vocación por la justicia se haga cargo.