Fuentes cercanas a este medio confirmaron que el cuestionado ex secretario de Servicios Públicos local, Sergio Chomyszyn, se reunió, vía Ricardo “Bocha” Benítez, con el ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez. El encuentro, aseguran, se produjo en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde dialogaron sobre política y la elección gremial. El dato no pasó desapercibido por el acercamiento de este nuevo personaje al entorno de Gutiérrez. Incluso, aquellos que cuestionan políticamente al “Barba” Gutiérrez destacan a su persona, y son duros cuestionadores del entorno que rodea al histórico dirigente gremial.