Ante la presencia de cianobacterias en el Río de la Plata, la Provincia advirtió que en la costa de Avellaneda, Quilmes, Berazategui y hasta Berisso y Ensenada, no se debe ingerir el agua sin tratamiento y los bañistas deberán lavarse con agua limpia luego.

El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias de la provincia, mediante el “Ciano Semáforo” coloreó de amarillo a las costas mencionadas del río. Y si bien aclaró que aún no se ha producido la floración de estos microorganismos, hay que tomar conciencia de los riesgos de su presencia en el agua. Más teniendo en cuenta que con la ola de calor reinante, son miles las personas que se pegan un chapuzón en el Río para combatir las altas temperaturas.

El mapa consta de una actualización diaria para que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud, y en la tarde de este domingo indica para la costa del AMBA que tiene “Riesgo Bajo: En el agua se ven pequeñas rayas o manchas verdes. Cianobacterias presentes, pero en niveles inferiores a los de una floración. La recreación no es afectada. En el caso de bañarse o tomar contacto se recomienda enjuagar con agua limpia luego. No se debe consumir el agua directa del río o laguna”.

Cabe mencionar que este Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias está monitoreado por la subsecretaría de Recursos Hídricos con sus diferentes áreas, ABSA, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina La Plata (Conicet- La Plata), UNLP, UTN y los municipios afectados para el desarrollo del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias en la Provincia de Buenos Aires.